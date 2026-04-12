Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
Συνολικά στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 μετανάστες οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου
Σε τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι Aρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων βόρεια-βορειοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Λίγη ώρα αργότερα λέμβος στην οποία επέβαιναν 22 άτομα εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή drone της FRONTEX, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Την ίδια ώρα 37 άτομα διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, επίσης με τη συμμετοχή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.
Συνολικά στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 αλλοδαποί οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των διακινητών τους.
- Ανάσταση στην Αλεξανδρούπολη έκανε ο Δένδιας – Το μήνυμά του
- Ιστορική στιγμή στην Bundesliga: Η Ουνιόν Βερολίνου προσέλαβε την πρώτη γυναίκα προπονητή (pic)
- ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
- Πασχαλινό τραπέζι και σκύλος: Ο απόλυτος οδηγός για όσα δεν πρέπει να τού δώσετε
- Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
- Μεγάλη η απογοήτευση του Αρτέτα: «Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο…»
- Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
- Ελένη Μενεγάκη: Στη Σεβίλλη για το Πάσχα με τον Ματέο Πανταζόπουλο
