Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

Σε τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι Aρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων βόρεια-βορειοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα αργότερα λέμβος στην οποία επέβαιναν 22 άτομα εντοπίστηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή drone της FRONTEX, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Την ίδια ώρα 37 άτομα διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, επίσης με τη συμμετοχή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Συνολικά στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 αλλοδαποί οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των διακινητών τους.