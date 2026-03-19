19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τουλάχιστον 655 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 10:20

Τουλάχιστον 655 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Οι κίνδυνοι αυξάνουν για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη τον χειμώνα, σύμφωνα με ερευνητές μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τουλάχιστον 655 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μεσόγειο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2026, έναντι 287 την ίδια περίοδο πέρυσι. Αριθμός υπερδιπλάσιος και ρεκόρ και  για αυτή την περίοδο του έτους από το 2014, όταν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) άρχισε να διατηρεί αρχεία.

Μόνο από τις 15 ως τις 25 Ιανουαρίου ο ΔΟΜ κατέγραψε στην κεντρική Μεσόγειο – την πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδό παγκοσμίως – 104 θύματα σε τρία ναυάγια μεταξύ της Λιβύης και της Τυνησίας.

«Ο αριθμός αυτών των τραγωδιών οφείλεται στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες», επεσήμανε την προηγούμενη εβδομάδα η Frontex αναφερόμενη στην καταιγίδα Χάρι που έπληξε σφοδρά τις ακτές της μεσογειακής λεκάνης.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των παράτυπων διελεύσεων μεταναστών την περίοδο αυτή και καταδίκασε «τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών» που «δεν διστάζουν να στέλνουν απελπισμένους ανθρώπους στη θάλασσα με αυτοσχέδια πλοιάρια».

Λιγότερες διελεύσεις, αλλά περισσότερα θύματα: αυτά τα δύο φαινόμενα συνδέονται, εξηγεί ο Αρνό Μπανός ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) που ειδικεύεται στη μετανάστευση μέσω θαλάσσης.

«Όσο περισσότερη πίεση ασκούμε για να εμποδίσουμε τις αναχωρήσεις, τόσο περισσότερο δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για τους διακινητές.  Μπορούν να αναγκάσουν τους μετανάστες να ξεκινήσουν επικίνδυνα, ακόμη και καταστροφικά ταξίδια», ενώ πλέον δεν διστάζουν να αναχωρήσουν ακόμη και σε κακές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εξάλλου οι συμφωνίες της Ιταλίας με την Τυνησία και τη Λιβύη, που έχουν στόχο να περιορίσουν τον αριθμό των μεταναστών που αποπειρώνται να περάσουν στην Ευρώπη, οδήγησαν τα δίκτυα των διακινητών να αλλάξουν σημεία αναχώρησης, από την Τρίπολη προς τη Μιζράτα στη Λιβύη ή προς τη βόρεια Τυνησία προκειμένου να φτάσουν στη Σαρδηνία, παρατηρεί ο ερευνητής.

«Το ταξίδι γίνεται μεγαλύτερο και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε ανέμους και πολύ ισχυρά ρεύματα. Τα περάσματα είναι σίγουρα λιγότερο ελεγχόμενα, αλλά και οι βάρκες είναι λιγότερο ορατές στους διασώστες», εξηγεί ο Μπάνος.

Εξάλλου η είσοδος μέσω των Βαλκανίων «η μοναδική χερσαία οδός για να εισέλθει κάποιος στην Ευρώπη από τα νότια, είναι σχεδόν εντελώς αποκλεισμένη, επομένως απομένει μόνο η θάλασσα», προσθέτει.

 «Φαύλος κύκλος»

«Τελικά δημιουργούμε έναν υπερβολικό κίνδυνο: όσο περισσότερο λέμε ότι θέλουμε να ασφαλίσουμε τα σύνορα για ανθρωπιστικούς λόγους, τόσο περισσότερο αυξάνουμε τον κίνδυνο. Είναι ένας φαύλος κύκλος», επισημαίνει.

Οι ΜΚΟ καταδικάζουν επίσης τα «εμπόδια» στις επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που προκαλούνται από τις ολοένα και πιο επαχθείς διαδικασίες και τους νέους κανόνες αποβίβασης που επιβάλλουν χώρες.

«Οι ιταλικές αρχές απαιτούν από τα σκάφη των ΜΚΟ να αποβιβάζουν τους ανθρώπους αμέσως μετά την πρώτη διάσωση και σε λιμάνια που συχνά βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων χιλιομέτρων. Αυτό μπορεί να μας αναγκάσει να αγνοήσουμε άλλες κλήσεις κινδύνου, κάτι που είναι σαφώς παράνομο», διαμαρτύρεται η Τζούλια Μέσμερ εκπρόσωπος της Sea-Watch.

Η γερμανική ΜΚΟ ζητεί «ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης στη θάλασσα» και καταγγέλλει την ανάθεση επιχειρήσεων διάσωσης σε «λιβυκές πολιτοφυλακές που δεν διστάζουν να πυροβολήσουν σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο».

Ένας ακόμη λόγος που ωθεί τους μετανάστες να αναλαμβάνουν κινδύνους, σύμφωνα με ΜΚΟ, είναι ο περιορισμός των νόμιμων οδών εισόδου στην Ευρώπη.

Η Γερμανία, η οποία υποδέχτηκε περίπου ένα εκατομμύριο Σύρους, Αφγανούς και Ιρακινούς πρόσφυγες το 2015, έχει έκτοτε αυστηροποιήσει τους κανόνες της για την επανένωση οικογενειών και την παροχή υπηκοότητας. Η Βρετανία από την άλλη ανακοίνωσε το τέλος των φοιτητικών θεωρήσεων εισόδου για τους Αφγανούς, τους Καμερουνέζους, τους Σουδανούς και τους πολίτες της Μιανμάρ.

«Αυτό που δεν λέει η Frontex είναι ότι τα εγκληματικά δίκτυα λειτουργούν εκεί όπου υπάρχει ζήτηση, επειδή οι συνθήκες διαβίωσης στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης είναι άθλιες και δεν υπάρχουν νόμιμοι τρόποι για να φτάσει κανείς εδώ», σχολιάζει ο Φίλιπο Φούρι, ανθρωπολόγος και συγγραφέας ενός βιβλίου για τους θανάτους στη Μεσόγειο.

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα – Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και μάχες στον Λίβανο
20η μέρα πολέμου 19.03.26 Upd: 10:18

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα – Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και μάχες στον Λίβανο

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

Σύνταξη
«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αττική - Επιστροφή μέχρι... νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Σύνταξη
