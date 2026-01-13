Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, με την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας από τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, κατόπιν και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Τοπικό Δίκτυο Φορέων, όπως προσθέτει στην σχετική του ανάρτηση ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, έχει ως βασικό στόχο την άμεση και απρόσκοπτη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών και κοινωνικών φορέων για την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, όπως η κακοποίηση και παραμέληση, η σεξουαλική κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός (bullying), η βία και η παραβατικότητα ανηλίκων, οι κίνδυνοι από την εσφαλμένη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, οι εξαφανίσεις και φυγές ανηλίκων, καθώς και προβλήματα διαβίωσης και υγείας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας συνυπογράφεται μεταξύ άλλων, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, την Εισαγγελία, τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, τη Μητρόπολη, τις Υγειονομικές και Εκπαιδευτικές Αρχές, Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους, Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση.

«Η συμμετοχή του Δήμου μας στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά αποτελεί για εμάς πράξη ευθύνης και ουσιαστικής δέσμευσης. Η προστασία των παιδιών, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και η άμεση παρέμβαση σε κάθε μορφή βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά, αλλά μόνο μέσα από συνεργασία, συντονισμό και κοινή δράση όλων των αρμόδιων φορέων.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα συμβάλλει ενεργά στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει αβοήθητο και ότι η προστασία της παιδικής ηλικίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την τοπική μας κοινωνία», δήλωσε ο Δήμαρχος μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας που έγινε παρουσία της κοινωνικής λειτουργού του «Χαμόγελου του Παιδιού», Χαράς Γροσδάνη.

Πηγή: https://www.facebook.com/dimosdymaion