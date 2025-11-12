newspaper
Έκτακτη οικονομική βοήθεια σε πυρόπληκτους της Δυτικής Αχαΐας
Αυτοδιοίκηση 12 Νοεμβρίου 2025 | 16:38

Έκτακτη οικονομική βοήθεια σε πυρόπληκτους της Δυτικής Αχαΐας

Αποφασίστηκε έκτακτο οικονομικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών πυρόπληκτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και πιέσεις του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας το ποσό των 69.998 ευρώ» αναφέρει με ανακοίνωση του ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και προσθέτει:

«Το ποσό αυτό αφορά στη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, καθώς και την υλοποίηση απλών επισκευαστικών εργασιών ή αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Εντός των προσεχών ημερών θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας παραμένει σταθερά στο πλευρό των δημοτών που επλήγησαν διεκδικώντας την άμεση υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και θωράκισης της περιοχής».

Παράταση 6 μηνών

Παράλληλα ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με ανάρτηση του αναφέρει ότι παρατείνετε για ακόμη έξι μήνες, δηλαδή έως τις 12 Μάϊου 2026, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του δήμου, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 12 Αυγούστου του 2025.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosdymaion

Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

