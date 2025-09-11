Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα – Μηνύματα από το 112
Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλσος Αχαΐας.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Αλσος Αχαΐας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Δύο μηνύματα από το 112
Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των οικισμών Μερτίδι και Λάκκα να απομακρυνθούν προς το Αίγιο και Κρήνη και Γρηγόρης.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
