Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα – Μηνύματα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Αλσος Αχαΐας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.



Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Δύο μηνύματα από το 112

Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των οικισμών Μερτίδι και Λάκκα να απομακρυνθούν προς το Αίγιο και Κρήνη και Γρηγόρης.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».