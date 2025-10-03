Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

H 50χρονη σταρ ρου Χόλιγουντ μόλις έκανε μια στιλιστική πρόταση που «άγγιξε» πολλές γυναίκες -συνδύασε το look της με αδιαφανές καλσόν με ψηλή μέση και κομψή χακί βερμούδα, δερμάτινο τύπου perfecto κεντημένο με λουλουδάκια, σε συνδυασμό με ένα φωτεινό κόκκινο clutch. Η απουσία του top ήταν αυτή που καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα του outfit, αφήνοντας το γυμνό δέρμα της να φωτίσει την εικόνα της ενώ βρισκόταν front row στο ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Η Σαρλίζ Θερόν πόζαρε με χάρη για μια φωτογραφία με τον Μπερνάρντ Αρνό, CEO της LVMH, της μεγαλύτερης εταιρείας πολυτελών αγαθών στον κόσμο. Ο Μπερνάρντ είναι ιδιοκτήτης της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, η οποία ελέγχει περισσότερα από 75 διάσημα brands σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Louis Vuitton και Christian Dior.

Η κλοπή του αυτοκινήτου της

Τον περασμένο μήνα, το αυτοκίνητο της Σαρλίζ Θερόν εκλάπη από το σπίτι της στο Λος Άντζελες, όταν ένα άτομο μπήκε στην ιδιοκτησία της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού μέσω μιας ανοιχτής πύλης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές της αστυνομίας του Λος Άντζελες στο NBC4 Investigates.

Ο ύποπτος προχώρησε στην κλοπή ενός BMW, το κλειδί του οποίου βρισκόταν μέσα στο όχημα.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες κατάφερε να εντοπίσει το αυτοκίνητο της ηθοποιού κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του υπόπτου που εμπλέκεται στην κλοπή.

Μόλις μία εβδομάδα πριν από τη διάρρηξη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, η Θερόν είχε απολαύσει μια σπάνια έξοδο με τον μεγαλύτερο γιο της, τον 12χρονο Τζάκσον, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Disneyland.

Η Θέρον υιοθέτησε τον Τζάκσον το 2012 και τον 9χρονο Όγκουστ, το 2015.

Κύμα διαρρήξεων σε κατοικίες διασημοτήτων

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Τρέισι Έλις Ρος ήταν ένα ακόμα θύμα των πρόσφατων διαρρήξεων στο Χόλιγουντ, με τους ληστές να κλέβουν κοσμήματα και τσάντες αξίας άνω των 100.000 δολαρίων από το σπίτι της σταρ.

Το σπίτι της ηθοποιού στο Λος Άντζελες διαρρήχθηκε, σύμφωνα με το KNBC. Η Τρέσι δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της διάρρηξης.

Η διάρρηξη αναφέρθηκε γύρω στις 12:30 π.μ. τοπική ώρα στις 2 Σεπτεμβρίου, αφού το προσωπικό έφτασε και βρήκε το σπίτι λεηλατημένο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα μπήκαν στην ιδιοκτησία μέσω μιας γυάλινης πόρτας.

Το ίδιο συνέβη και με τον Μπραντ Πιτ λίγους μήνες όταν δύο ληστές διέρρηξαν την έπαυλή του στο Λος Άντζελες, ενώ ο σταρ βρισκόταν στο εξωτερικό για την προώθηση της νέας του ταινίας, «F1».

*Με στοιχεία από dailymail.com