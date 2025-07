Σαρλίζ Θερόν: Mόλις έκανα σεξ με έναν 26χρονο, ήταν πραγματικά καταπληκτικό!

Η Σαρλίζ Θερόν συνήθως αποφεύγει να λέει πολλά για τις ιδιωτικές της στιγμές. Η μητέρα δύο παιδιών Θερόν ήταν καλεσμένη στο podcast Call Her Daddy της Άλεξ Κούπερ (ένα κόσνεπτ που έχει κακοποιηθεί βάναυσα από μυριάδες podcasters του κακού κλισέ στην Ελλάδα) με αφορμή την προώθηση της νέας παραγωγής του Netflix, The Old Guard 2.

Στη συζήτηση της η 49χρονη Θερόν αποκάλυψε ότι πρόσφατα είχε μια σεξουαλική επαφή με έναν 26χρονο άνδρα.

Όταν η 30χρονη Κούπερ τη ρώτησε για την καλύτερη συμβουλή της για το σεξ, μετά από μια μακρά συζήτηση για την προσέγγισή της στο φλερτ και τις σχέσεις η Θερόν απάντησε με ειλικρίνεια και το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

«Παραλίγο να με πνίξεις» είπε. «Είμαι το τελευταίο άτομο που πρέπει να ρωτήσεις κάτι τέτοιο. Ίσως ακούγομαι κάπως πολύ αλαζονική αλλά νομίζω ότι είναι επειδή βρήκα αυτή την ελευθερία στα σαράντα μου, όπου λέω, ‘Θεέ μου,’ οπότε θέλω απλώς να πω ό,τι έχω να πω» συνέχισε.

View this post on Instagram A post shared by CALL HER DADDY (@callherdaddy)

«Μάλλον έχω κάνει συνολικά τρία one-night stands σε όλη μου τη ζωή, αλλά πρόσφατα πήδηξα έναν 26χρονο και ήταν πραγματικά καταπληκτικό! Δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο και σκέφτηκα, ‘Ωωωω! Αυτό είναι υπέροχο, εντάξει!»

«Ας σχολιάσω σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο 26χρονος είναι ο πιο τυχερός άνδρας που περπατάει σε αυτόν τον καταραμένο πλανήτη» είπε η Κούπερ.

«Σίγουρα δεν είναι, αλλά σε ευχαριστώ» απάντησε η Θερόν.

Casual sex στα 40

Η Σαρλίζ Θερόν, μητέρα των Τζάκσον (12 ετών) και Όγκαστ (9 ετών), είναι single εδώ και αρκετά χρόνια, μετά από σχέσεις με ηθοποιούς όπως ο Σον Πεν, ο Στιούαρτ Τάουνσεντ και ο Κρεγκ Μπιέρκο, καθώς και τον frontman των Third Eye Blind, Στέφαν Τζένκινς.

Αν και η ακτιβίστρια/ηθοποιός και παραγωγός έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ, είπε στην Κούπερ ότι είναι χαρούμενη που απολαμβάνει το περιστασιακό, ανέμελο σεξ με μια μικρή υποσημείωσε. Δεν κάνει «πολλά από αυτά που ίσως φαντάζεται κανείς».

View this post on Instagram A post shared by CALL HER DADDY (@callherdaddy)

«Όταν το κάνω όμως λέω, ‘Ω, γαμώτο, έπρεπε να το είχα κάνει αυτό στα 20 μου’», είπε η Θερόν για το περιστασιακό σεξ.

«Ήμουν ‘παντρεμένη’ από την εποχή που έκανα σεξ μέχρι την τελευταία μου σχέση. Μετά απέκτησα παιδιά. Ποιος έχει τον χρόνο για ραντεβού και ξύρισμα και αποτρίχωση και μακιγιάζ; Και, έχω δύο παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο» συνέχισε.

Η σημασία της γυναικείας απόλαυσης

Αν και η Θερόν δεν μοιράστηκε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόσφατο ραντεβού της με τον 26χρονο, είπε ότι θα ήθελε οι γυναίκες να δίνουν πιο συχνά προτεραιότητα στη δική τους απόλαυση στο κρεβάτι.

«Συχνά γυναίκες που έχουν αυτοπεποίθηση, άποψη και φωνή στο κρεβάτι θέλουν να ευχαριστήσουν τους άνδρες. Το έχω διαπιστώσει σε όλες μου τις συζητήσεις που έχω κάνει με άλλες γυναίκες» είπε η Θερόν. «Δεν είναι περίεργο; Εμείς θα έπρεπε να είμαστε αυτές που λένε, ‘Γαμώτο. Τώρα εγώ είμαι αυτή που θα έχω οργασμό’».

«Οπότε αυτή είναι και η συμβουλή μου. Μην λειτουργείτε έτσι για δύο λόγους. Θα έχετε καλύτερους οργασμούς και μαντέψτε; Ο άντρας σας θα το εκτιμήσει αυτό», πρόσθεσε.

«Η πρακτική βοηθάει. Πρέπει να εξασκηθείτε, και μετά θα το καταλάβετε. Με ασφαλή τρόπο, παρακαλώ» κατέληξε η πρωταγωνίστρια του The Old Guard 2 που είναι διαθέσιμο στο Netflix.

«Δεν χρειάζεται να παντρευτώ για να έχω μακροπρόθεσμη δέσμευση»

Η Θερόν διευκρίνισε επίσης ότι, ενώ επιθυμεί μακροπρόθεσμη δέσμευση, δεν είναι απαραίτητο γι’ αυτήν να παντρευτεί. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ο γάμος είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, και νομίζω ότι θέλω μακροπρόθεσμη δέσμευση. Απλώς δεν χρειάζεται να παντρευτώ», δήλωσε η Θερόν. «Οπότε, ας το διευκρινίσω και αυτό» είπε η σταρ του Mad Max: Fury Road.

«Θα σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια και μέσα από τη δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου, νομίζω ότι πολλά από αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι έχω έναν τρομερό φόβο να μην μπορώ να βγω από κάτι. Σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνια, μετά από επτά χρόνια σχέσης, βρίσκεσαι σε έναν γαμήλιο δεσμό, είτε περπατήσεις στην εκκλησία, είτε υπογράψεις ένα χαρτί».

Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξής της στο podcast, η Θερόν δήλωσε ότι «επιτέλους κάνει το είδος σεξ που δεν έκανε ποτέ στα είκοσι ή στα τριάντα της».

«Ποτέ δεν ήμουν κάποια που θέλει πραγματικά να πηδάει από το ένα πράγμα στο άλλο», είπε η Θερόν για το ιστορικό των σχέσεών της. «Από την εποχή που ήμουν σε σχέσεις, ήμουν στη μία σχέση μετά την άλλη σχέση μετά την άλλη σχέση. Και έτσι, όταν είπα ότι κάνω σεξ τώρα όπως ποτέ πριν, είναι επειδή δεν έχω κάποια σχέση. Όχι επειδή δεν θέλω να είμαι σε σχέση αλλά βλέπω τα πράγματα όπως είναι, δεν προσπαθώ να χωρέσω έναν κύκλο σε ένα τετράγωνο ή όπως το λέτε εδώ στις ΗΠΑ… Αλλά όταν γνωρίζω κάποιον, μπορώ να δω πού θα πάει όλο αυτό αρκετά γρήγορα».

«Με έχανα»

Η Θερόν παραδέχτηκε επίσης ότι στο παρελθόν ένιωθε ότι «έχανε τον εαυτό της» όταν βρισκόταν σε σχέσεις και είπε ότι οι «υπέροχες φίλες» της πάντα τη βοήθησαν να ξαναβρεί τον εαυτό της μετά από τοξικές σχέσεις.

«Ήμουν ένα άτομο που παρακολουθούσε τον εαυτό του. Προσέλκυα επίσης ναρκισσιστές, άνδρες που ήθελαν να τους φερθώ με αυτόν τον τρόπο», είπε. «Και αν δεν το έκανα, υπήρχε πολλή σύγκρουση, και στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει η σύγκρουση. Οι άνθρωποι εκπλήσσονται πάντα που δεν μου αρέσει η σύγκρουση, αλλά όταν νιώθω ότι πρέπει να επιλέξω ανάμεσα σε σύγκρουση ή απλώς γαλήνη, τότε θα επιλέξω το δεύτερο γιατί δεν είμαι συγκρουσιακή».

Κάντο αν το θες

Οι ερωτικές επαφές χωρίς δεσμεύσεις είναι πράγματι ευεργετικές για την ψυχολογία, υποστηρίζει μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) και του Πανεπιστημίου Cornell με την προϋπόθεση ότι είναι επιλογή μας.

Η μελέτη διαψεύδει την κοινή αντίληψη ότι οι περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις –που ορίζονται ως σεξουαλική δραστηριότητα εκτός του πλαισίου μιας ρομαντικής σχέσης– οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Social Psychology and Personality Science, είχε δείγμα ομάδα φοιτητών του NYU που τηρούσαν εβδομαδιαίο ημερολόγιο για 12 εβδομάδες. Σε αυτό κατέγραφαν κάθε είδους περιστασιακές σεξουαλικές επαφές και την επίδραση που είχαν αυτές στη συνολική τους ευεξία.

Οι φοιτητές που ήταν κοινωνιοσεξουαλικά απελευθερωμένοι ανέφεραν υψηλότερη ευεξία μετά από περιστασιακό σεξ, σε σύγκριση με περιόδους που δεν είχαν σεξουαλική δραστηριότητα.

Επίσης, όσοι ήταν κοινωνιοσεξουαλικά απελευθερωμένοι ανέφεραν χαμηλότερο άγχος και ευφορία μετά από περιστασιακό σεξ. Αν και προηγούμενες αναφορές έχουν δείξει ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να φτάσουν σε οργασμό κατά τη διάρκεια περιστασιακού σεξ, αυτή η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε λίγες συνολικές διαφορές μεταξύ των φύλων.

Οι συγγραφείς της μελέτης εξήγησαν ότι «τα αποτελέσματα του περιστασιακού σεξ εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο αυτή η συμπεριφορά είναι συμβατή με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του καθενός ξεχωριστά». Με άλλα λόγια: αν θέλουμε να κάνουμε περιστασιακό σεξ, τότε σίγουρα πρέπει να το κάνουμε. Αν όχι πάλι, δεν.

Το κύριο συμπέρασμα αυτής της μελέτης; Κάνoυμε ό,τι μας ταιριάζει, όπως η Θερόν.