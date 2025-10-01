Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Από όλους τους σχεδιαστές που παρουσίασαν την πρώτη τους συλλογή για κάποιον μεγάλο οίκο μόδας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας τον Σεπτέμβριο, ο Dario Vitale (Ντάριο Βιτάλε) ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους λιγότερο γνωστούς. Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Αυτό είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η πρώτη επίδειξη του Vitale για τον οίκο Versace ήταν τόσο πολυαναμενόμενη από τους συντάκτες μόδας, τους αγοραστές και τους λάτρεις της μόδας.

Οι καλεσμένοι κάθισαν σε δύο ορόφους σε διαφορετικά δωμάτια, το καθένα σε μια ελαφριά κατάσταση αταξίας — από το γραφείο με ένα παιχνίδι Solitaire ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας, μέχρι το ακατάστατο κρεβάτι με πουκάμισα σκορπισμένα πάνω του, ο χώρος έμοιαζε με την ιδιωτική κατοικία κάποιου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Versace Blog (@versaceblog__)

Ο πρώτος σχεδιαστής εκτός οικογενείας Versace

Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το τι θα έφερνε ο σχεδιαστής από τη Νάπολη — ο πρώτος εκτός της οικογένειας Versace που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο — στον ιστορικό ιταλικό οίκο, που εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Prada σε μια ιστορική συμφωνία ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Τελικά, οι απαντήσεις δόθηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όταν ο Vitale παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για το brand.

Αυτό που αρχικά προοριζόταν να είναι μια οικεία εκδήλωση μετατράπηκε σε μια μεγάλη επίδειξη, με διακεκριμένους καλεσμένους όπως η Bianca Jagger, η Mia Khalifa, ο Romeo Beckham και ο νοτιοκορεάτης ράπερ Hyunjin.

Χωρίς καμία συγγνώμη

Η διεύθυνση στην πρόσκληση — η οποία είχε τη μορφή ενός παθιασμένου γράμματος με παραπομπές στον Άγγλο ποιητή John Keats — υποδείκνυε ότι η εκδήλωση θα γινόταν στο κέντρο του Μιλάνου.

Ωστόσο, μόνο κατά την άφιξή τους πολλοί από τους καλεσμένους έμαθαν ότι ο χώρος της εκδήλωσης ήταν η Pinacoteca Ambrosiana, μια ιστορική πινακοθήκη γεμάτη με αριστουργήματα των Caravaggio και Raphael.

Οι καλεσμένοι κάθισαν σε δύο ορόφους σε διαφορετικά δωμάτια, το καθένα σε μια ελαφριά κατάσταση αταξίας — από το γραφείο με ένα παιχνίδι Solitaire ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας, μέχρι το ακατάστατο κρεβάτι με πουκάμισα σκορπισμένα πάνω του, ο χώρος έμοιαζε με την ιδιωτική κατοικία κάποιου.

Ήταν το κατάλληλο σκηνικό για τα νέα σχέδια του οίκου Versace, τα οποία οι σημειώσεις της επίδειξης περιέγραφαν ως «μια έκφραση της ζωής που βιώνεται ελεύθερα, πλήρως, χωρίς καμία συγγνώμη ή περιορισμούς».

Πράγματι, τα ρούχα ήταν σέξι, πολύχρωμα και ρευστά, με μια νότα από τη δεκαετία του ’80. Ανοιχτά γιλέκα, ριγέ παντελόνια, δερμάτινα μπουφάν και λαμπερά φορέματα έντυναν τα μοντέλα στην πασαρέλα υπό τους ήχους ενός ζωηρού soundtrack που περιλάμβανε Prince, George Michael και Eurythmics

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Zoe Report (@thezoereport)

Μέδουσα και μοτίβο σκακιέρας

Πράγματι, τα ρούχα ήταν σέξι, πολύχρωμα και ρευστά, με μια νότα από τη δεκαετία του ’80. Ανοιχτά γιλέκα, ριγέ παντελόνια, δερμάτινα μπουφάν και λαμπερά φορέματα έντυναν τα μοντέλα στην πασαρέλα υπό τους ήχους ενός ζωηρού soundtrack που περιλάμβανε Prince, George Michael και Eurythmics.

Εμφανίστηκαν επίσης μερικά χαρακτηριστικά μοτίβα του Versace, όπως το σύμβολο της Μέδουσας σε ζακέτες ή λαμπερά μοτίβα σκακιέρας σε φορέματα — που θύμιζαν το look που φορούσε η Claudia Schiffer στην πασαρέλα της μάρκας για το 2023.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Haute Couture Fashionista (@hautecouturefashionista)

Πέρα από τα ρούχα

Μεγαλώνοντας στην Ιταλία, ο Vitale γνώριζε από νωρίς τους κώδικες του Versace, όπως είπε σε μια ομάδα συντακτών μετά την επίδειξη. Η αίσθηση της οικειότητας είναι αδιαπέραστη, είπε, κάνοντας συγκρίσεις με την ποπ κουλτούρα.

«Είναι σχεδόν σαν την Coca Cola, ξέρετε. Όλοι γνωρίζουν τον Versace, είναι τόσο δημοφιλής».

Έτσι, όταν εξερεύνησε τα αρχεία της μάρκας, προσπάθησε να αντλήσει «το συναίσθημα του (αποθανόντος ιδρυτή) Gianni». Αντί να αντλήσει έμπνευση από συγκεκριμένα κομμάτια, αναρωτήθηκε: «Ποιο είναι το πνεύμα του Versace πέρα από τα ρούχα;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Menswear ♡ (@itboytrendsnyc)

Το κυρίαρχο, ψηλόμεσο τζιν

Υπήρχαν επίσης πολλά πουκάμισα, τα οποία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν βασικό μέρος της κληρονομιάς του Versace, φαίνεται ότι μόλις τώρα επέστρεψαν στο προσκήνιο. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο, οι σταρ του Χόλιγουντ Τζούλια Ρόμπερτς και Αμάντα Σέιφριντ είχαν μοιραστεί οικειοθελώς το ίδιο ντύσιμο Versace: ένα ριγέ πουκάμισο μέσα σε ψηλόμεσο τζιν — το τελευταίο, σύμφωνα με τον Vitale, είναι «πραγματικά εγώ».

Διάφορες εκδοχές αυτού του look εμφανίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της επίδειξης, μερικές από τις οποίες συμπληρώνονταν με αλυσίδες που κλιπσούνταν στη ζώνη των μοντέλων. «Η ιδέα του να έχεις κάτι ψηλά στη μέση, είναι σχεδόν σαν μια στάση, σαν να έχεις τον έλεγχο», είπε ο Vitale.

Μεγαλώνοντας στην Ιταλία, ο Vitale γνώριζε από νωρίς τους κώδικες του Versace, όπως είπε σε μια ομάδα συντακτών μετά την επίδειξη. Η αίσθηση της οικειότητας είναι αδιαπέραστη, είπε, κάνοντας συγκρίσεις με την ποπ κουλτούρα

Το layering αποθεώνεται

Η στρωματοποίηση (layering) των ρούχων είχε επίσης εξέχουσα θέση. Αυτό ήταν εμφανές στον ίδιο τον Vitale, ο οποίος στην επίδειξη φορούσε ένα σπορ T-shirt κάτω από ένα μπλε πουκάμισο και ένα καραμελένιο δερμάτινο μπουφάν της πολυπόθητης πολυτελούς μάρκας Miu Miu, όπου εργαζόταν προηγουμένως.

«Όταν ήμουν παιδί, υπήρχε ένας κανόνας που έλεγε ότι, όταν ντύνεσαι, πρέπει πάντα να φοράς ένα T-shirt, ένα πουκάμισο και ένα πουλόβερ. Έτσι, για μένα, αυτό είναι το βασικό στοιχείο κάθε ντουλάπας, του να ντύνεσαι κάθε μέρα», είπε.

Η στρωματοποίηση, όταν γίνεται με πρόθεση, μπορεί να προσθέσει βάθος, υφή και ενδιαφέρον σε ένα ντύσιμο, αντί να είναι απλά κλασική και συντηρητική. Ο Vitale πρόσθεσε: «Ήθελα να κάνω κάτι πολύ σέξι με αυτό».

Φως στο τούνελ

Το ντεμπούτο του Vitale είναι μια δυναμική πρόταση που προσφέρει μια ανάπαυλα από τις ουδέτερες αποχρώσεις και τα απαλά κοψίματα (που θεωρούνται χαρακτηριστικά της εκλεπτυσμένης αισθητικής) και κυριάρχησαν στις πασαρέλες του Μιλάνου τα τελευταία χρόνια.

Και αν η επίδειξη, μαζί με την κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 της Prada νωρίτερα αυτή την εβδομάδα (η οποία περιλάμβανε έντονα χρώματα όπως πορτοκαλί, ροζ και πράσινο νέον), είναι ενδεικτική, όλοι θα φοράμε πολύ πιο φωτεινά ρούχα το επόμενο έτος.

*Με στοιχεία από cnn.com