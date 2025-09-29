magazin
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
29 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:15

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

H Louise Trotter που γεννήθηκε στο Sunderland, έχει εντυπωσιακό βιογραφικό: η πορεία της στις εταιρείες Joseph, Lacoste και Carven της χάρισε μεγάλη φήμη και, το πιο σημαντικό, της έδωσε εμπειρία στην ηγεσία μιας μάρκας και μιας ομάδας σχεδιαστών.

Ο ρόλος της ως καλλιτεχνική διευθύντρια στη Bottega Veneta την καθιστά μια από τις ελάχιστες γυναίκες δημιουργικές διευθύντριες σε έναν ρόλο που εξακολουθεί να κυριαρχείται από τους άνδρες – ένα θέμα που έγινε επίκαιρο μετά από μια δημοσίευση στο Instagram του λονδρέζικου περιοδικού 1 Granary το 2023, η οποία δημοσίευση κατήγγειλε την Kering για το γεγονός ότι (εκείνη την εποχή) όλοι οι δημιουργικοί διευθυντές των οίκων μόδας της ήταν λευκοί άνδρες.

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

Η πρώτη συλλογή της Louise Trotter στη Bottega Veneta

«Ακούμε τόσο πολύ για την “αλλαγή”, ενώ η ποικιλομορφία και η ισότητα χρησιμοποιούνται καθημερινά ως στρατηγικές μάρκετινγκ», έγραψε το 1 Granary, σε απάντηση στην είδηση της πρόσληψης του Seán McGirr στη McQueen, μια άλλη μπράντα του ομίλου Kering (αντικατέστησε τη Sarah Burton, η οποία τώρα εργάζεται στη Givenchy).

«Αλλά στην πραγματικότητα, τίποτα δεν φαίνεται να έχει εξελιχθεί». Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 23.000 likes και μοιράστηκε ευρέως. Μια μεταγενέστερη ανάρτηση του περιοδικού που ανακοίνωνε τον διορισμ της Trotter είχε ως λεζάντα «YEEEEEESSSSS!!!!!», ακολουθούμενη από μια σειρά από emoji χειροκροτήματος (τα σχόλια ήταν εξίσου ενθουσιώδη).

«Η γλώσσα της Bottega Veneta είναι το intrecciato. Και είναι μια μεταφορά», είπε η Trotter. «Είναι δύο διαφορετικές λωρίδες που υφαίνονται μαζί και γίνονται πιο δυνατές – τα δύο πράγματα δημιουργούν ένα πιο δυνατό σύνολο»

Ούμα Θέρμα και Λορίν Χάτον στην ίδια σειρά

Περίπου εννέα μήνες μετά από εκείνη την ημέρα, η Trotter έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της για τον οίκο στη Fabbrica Orobia, μια πρώην βιομηχανική εγκατάσταση όπου η Bottega Veneta έχει παρουσιάσει τις συλλογές της για μερικές σεζόν (με τον Matthieu Blazy να προτιμά να διοργανώνει τις επιδείξεις του το βράδυ, ήταν αναζωογονητικό να βλέπεις τον χώρο φωτισμένο αυτή τη φορά από το φως του ήλιου).

Αλυσίδες και ιστός από δέρμα κρέμονταν, σε στυλ εγκατάστασης, γύρω από τον χώρο, ενώ κυβοειδή γυάλινα σκαμπό σε αποχρώσεις του πράσινου, κίτρινου, μπλε και γκρι αποτελούσαν τα καθίσματα για μια all-star πρώτη σειρά που περιλάμβανε την Ούμα Θέρμαν και την πρωταγωνίστρια της καμπάνιας Λορίν Χάτον.

60ή επέτειος του οίκου

Η μουσική επένδυση ήταν ένα «ηχητικό έργο τέχνης» του Βρετανού καλλιτέχνη Steve McQueen. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήθελε να «ενισχύσει τα συναισθήματα των ανθρώπων, να τους κάνει πιο ευαίσθητους στα ρούχα», με το κομμάτι που είχε τίτλο «66 – ‘76» και ήταν ένα μίγμα των εκδόσεων των Nina Simone και David Bowie του Wild Is the Wind, που ηχογραφήθηκαν το 1966 και το 1976 αντίστοιχα.

Η πρώτη έκδοση ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε η Bottega Veneta -με το 2026 να σηματοδοτεί την 60ή επέτειο του οίκου, η Trotter είπε ότι ήθελε να «επιστρέψει στην αρχή για να βρει το παρόν».

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

«Ακουστικό intrecciato»

Εν τω μεταξύ, ο McQueen περιέγραψε τις συνενωμένες φωνές ως «ακουστικό intrecciato», μια αναφορά στην τεχνική ύφανσης δέρματος που είναι συνώνυμη με την Bottega Veneta, η οποία γιορτάζει φέτος την επέτειό της με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός pop-up store στο Harrods.

«Η γλώσσα της Bottega Veneta είναι το intrecciato. Και είναι μια μεταφορά», είπε η Trotter. «Είναι δύο διαφορετικές λωρίδες που υφαίνονται μαζί και γίνονται πιο δυνατές – τα δύο πράγματα δημιουργούν ένα πιο δυνατό σύνολο. Η συνεργασία και η συνδεσιμότητα διατρέχουν ολόκληρο τον οίκο και την ιστορία του, από τις απαρχές του μέχρι σήμερα. Πρόκειται για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικούς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες – μεμονωμένα μέρη και ιστορίες που συνυφαίνονται για να δημιουργήσουν ένα πιο δυνατό σύνολο».

Πράγματι, το intrecciato χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική και μοτίβο σε όλη τη συλλογή, η οποία συνδύαζε εμβληματικές σιλουέτες – παλτά με φαρδιούς ώμους φοριούνταν με λευκές μπλούζες με ψηλό γιακά, που θύμιζαν ιστορικές τελετουργικές ενδυμασίες – με πιο φρενήρη παιχνίδια με το χρώμα και την υφή, όπως μια σειρά από φορέματα και φούστες κατασκευασμένα από ένα πολύχρωμο ύφασμα που περιλάμβανε χιλιάδες ιριδίζοντα νήματα, τα οποία αναπηδούσαν και λαμπύριζαν καθώς τα μοντέλα περπατούσαν (ένας θεατής παρομοίασε το αποτέλεσμα με τους λαμπτήρες οπτικών ινών που ήταν δημοφιλείς στη δεκαετία του 1990).

REUTERS/Alessandro Garofalo

H «εξουσία και η επιρροή» της γυναίκας

Μετά την επίδειξη, η Trotter είπε ότι ως σχεδιαστής ένιωθε «σαν να βρισκόταν σε κουτί με καραμέλες» – η Bottega Veneta διαθέτει ένα εξαιρετικό ατελιέ όσον αφορά τόσο την επεξεργασία του δέρματος όσο και την καινοτομία στα υφάσματα, κάτι που η σχεδιαστής χρησιμοποίησε με εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Θεματικά, η ιδέα της ελευθερίας κυριάρχησε σε όλη την εβδομάδα μέχρι τώρα – κυρίως στην Prada, όπου η Miuccia Prada και ο Raf Simons μίλησαν για το σχεδιασμό ρούχων για την «εξουσία και την επιρροή» της γυναίκας.

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

«Ένα αίσθημα απελευθέρωσης»

Για αυτή την εναρκτήρια συλλογή, η Trotter αναζήτησε μια παρόμοια ιδέα απελευθέρωσης μέσα από ένα φανταστικό ταξίδι για την πρωταγωνίστρια αυτής της σεζόν: από τη Βενετία, τη γενέτειρα της Bottega Veneta, στη Νέα Υόρκη και το Μιλάνο.

«Η υπερβολή της Βενετίας, η ενέργεια της Νέας Υόρκης, η εμβάθυνση του Μιλάνου», περιγράφουν οι σημειώσεις της συλλογής, κάτι που προέρχεται εν μέρει από μια μελέτη της Laura Braggion, της πρώτης γυναίκας δημιουργικής διευθύντριας της Bottega Veneta, η οποία εργάστηκε από τη δεκαετία του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Ήταν μέλος της ομάδας του Andy Warhol. Ήταν στο The Factory», εξήγησε η Trotter στα παρασκήνια. «Φανταζόμουν το ταξίδι της – την ελευθερία της ως Ιταλίδα, ως αρχετυπική Ιταλίδα, που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Και τι σήμαινε αυτή η εμπειρία. Ήταν μια απελευθέρωση για εκείνη. Και αυτό ήταν που ήθελα να αποτυπώσω – ένα αίσθημα απελευθέρωσης».

*Με στοιχεία από wallpaper.com

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

