Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Ο Pierpaolo Piccioli συλλέγει οίκους μόδας σαν να είναι πέτρες της αιωνιότητας. Ο Ιταλός σχεδιαστής πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του ’90 στη ρωμαϊκή casa Fendi, πριν μεταπηδήσει στon Valentino το 1999 για να επιβλέπει το τμήμα αξεσουάρ μαζί με τη Maria Grazia Chiuri.

Οι δύο σχεδιαστές προήχθησαν σε συν-δημιουργικούς διευθυντές το 2008, ενώ τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η Kering ανακοίνωσε ότι ο σχεδιαστής θα αναλάβει τον ιστορικό οίκο Balenciaga, προσθέτοντας ακόμη ένα brand πολυτελείας στο ενεργητικό του Piccioli.

Ο μόνος ήχος ήταν η ηχώ ενός καρδιακού παλμού, που αντηχούσε σε όλο το δωμάτιο και δημιουργούσε ένταση, ενώ υπονοούσε τον τίτλο της συλλογής: The Heartbeat (Ο καρδιακός παλμός)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Balenciaga (@balenciaga)

Η αλλαγή του PP

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna και υιοθετώντας μια πιο απαλή προσέγγιση για τον 106 ετών οίκο.

Ο καρδιακός παλμός του ίδιου του σχεδιαστή

Στην οδό Rue de Sèvres του Παρισιού, τα κεντρικά γραφεία της Kering είχαν μεταμορφωθεί σε μια ζέστη μήτρα, βυθισμένη στο σκοτάδι, με μόνο ένα αχνό πορτοκαλί φως να λάμπει από μια γωνία. Ο μόνος ήχος ήταν η ηχώ ενός καρδιακού παλμού, που αντηχούσε σε όλο το δωμάτιο και δημιουργούσε ένταση, ενώ υπονοούσε τον τίτλο της συλλογής: The Heartbeat (Ο καρδιακός παλμός).

Στα έμβρυα, η καρδιά είναι το πρώτο όργανο που αναπτύσσεται πλήρως, οπότε είναι λογικό για τον Piccioli να ξεκινήσει στον Balenciaga όπως όλοι ξεκινάμε τη ζωή μας: με έναν παλμό.

«Ο καρδιακός παλμός είναι ο ρυθμός που μοιραζόμαστε – ο παλμός που μας υπενθυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι. Ακόμα κι έτσι, κάθε καρδιά χτυπά διαφορετικά», ανέφερε το σημείωμα της επίδειξης. Ακόμα και η πρόσκληση αναφερόταν σε αυτό: μια αναλογική κασέτα με μια πραγματική ηχογράφηση του καρδιακού παλμού του ίδιου του σχεδιαστή.

Νέα πρόσωπα στο front row

Με κάθε νέο δημιουργικό διευθυντή έρχονται και νέα πρόσωπα στην πρώτη σειρά του σόου. Ενώ πολλοί από τους πρώην θαυμαστές του Balenciaga μετακόμισαν στη Gucci με τον Demna, η εμφάνιση για την υποστήριξη του ντεμπούτου του Piccioli ήταν αρκετά εντυπωσιακή, με επικεφαλής τη Meghan Markle, που έκανε το ντεμπούτο της στη Paris Fashion Week ως Δούκισσα του Sussex.

Με την άφιξή της, η νέα κατεύθυνση της μάρκας επιβεβαιώθηκε. Δίπλα στη Δούκισσα κάθονταν η Tracee Ellis Ross, η Anne Hathaway και η Rachel Sennott («Είμαι εθισμένη σε σένα όλη μου τη ζωή», ομολόγησε η Sennott στην ηθοποιό του Devil Wears Prada).

Εν τω μεταξύ, ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, η PinkPantheress, ο Μπαζ Λούρμαν, η Σέιλιν Γούντλεϊ, η FKA Twigs, η Σιμόν Άσλεϊ και το σκυλάκι του σχεδιαστή, η Μιράντα (που πήρε το όνομά της από τη Μιράντα Πρίστλι), συνέθεσαν μια λαμπερή, αλλά απίθανη ομάδα.

Το πρώτο look συνδύαζε πολλές εποχές του οίκου. Ένα ίσιο μαύρο βραδινό φόρεμα που εξαλείφει τη μέση, μια αναφορά στο περίφημο φόρεμα Sack του Cristóbal Balenciaga από το 1957, που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στο New Look του Christian Dior που τόνιζε τη μέση

Δείτε ολόκληρη τη συλλογή ss2026

Το ισπανικό μαύρο

Μόλις έκλεισαν οι πόρτες και η αίθουσα βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι, η σπαρακτική φωνή της Sinéad O’Connor προκάλεσε ρίγη. Σύμφωνα με το θέμα, το single της ιρλανδής τραγουδίστριας από το 1994, «In This Heart», γέμισε το σκοτάδι πριν την είσοδο του πρώτου μοντέλου.

Όπως είναι γνωστό, το μαύρο ήταν το αγαπημένο χρώμα του Cristóbal Balenciaga – εμπνευσμένο από τις ισπανικές του ρίζες, από τα κοστούμια των ταυρομάχων μέχρι τα πένθιμα φορέματα – οπότε φυσικά, η απόχρωση κυριάρχησε στο πρώτο μισό του ντεμπούτου του Piccioli.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dazed Fashion (@dazedfashion)

Μια νέα απαλότητα

Το πρώτο look συνδύαζε πολλές εποχές του οίκου. Ένα ίσιο μαύρο βραδινό φόρεμα που εξαλείφει τη μέση, μια αναφορά στο περίφημο φόρεμα Sack του Cristóbal Balenciaga από το 1957, που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στο New Look του Christian Dior που τόνιζε τη μέση.

Στη συλλογή του Piccioli, το φόρεμα συνδυάστηκε με λευκά γάντια όπερας και κωμικά μεγάλα, Demna-ικά γυαλιά ηλίου με διαμάντια.

Αν και ο Piccioli μπορεί να έφερε τα υπερβολικά γυαλιά του Demna στο νέο κεφάλαιο του οίκου, η streetwear αισθητική του πρώην σχεδιαστή αντικαταστάθηκε από μια νέα απαλότητα.

Όπως και το ντεμπούτο του Miguel Castro Freitas στον Mugler νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η νέα γυναίκα του Balenciaga έχει ωριμάσει. Έχει ξεπεράσει την εποχή του κλαμπ Berghain στο Βερολίνο και τώρα διοργανώνει βραδιές στη βίλα της στο Λάγκο ντι Κόμο.

Το αποκορύφωμα της συλλογής ήταν τα βραδινά φορέματα, και αν η θητεία του στο Valentino μας έμαθε κάτι, είναι ότι ο Piccioli ξέρει να φτιάχνει καλά φορέματα.

Το χαρακτηριστικό ύφασμα gazar του Cristóbal

Περισσότερες εκδοχές του φορέματος Sack εμφανίστηκαν στην πασαρέλα, όπως και εντυπωσιακές φούστες από το χαρακτηριστικό ύφασμα gazar του Cristóbal, που τους έδινε μια φουσκωτή, γλυπτική σιλουέτα. Ωστόσο –εκπληκτικά-, συχνά συνδυάζονταν με πλατφόρμες.

Το κλείσιμο της επίδειξης έγινε με ένα στράπλες ροζ βραδινό φόρεμα που μοιάζει με καλαμάρι, αλλά ήταν παράλογα όμορφο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PERFECT (@theperfectmagazine)

Καλές προθέσεις

Σε μια σημείωση μετά την επίδειξη, ο οίκος διευκρίνισε μερικές από τις προθέσεις του Piccioli με την πρώτη του συλλογή. «Η σημασία του Balenciaga είναι μια μεθοδολογία», ανέφερε, «η διαδικασία της δημιουργίας ως ιδεολογία, ως ταυτότητα, ως έκφραση της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας. Η πρώτη συλλογή του Pierpaolo Piccioli τιμά αυτό το ουσιαστικό στοιχείο του οίκου».

Η σημείωση συνέχιζε υποστηρίζοντας ότι αυτό που μπορεί να φαινόταν αισθητικά αυστηρό στη συλλογή στην πραγματικότητα «κρύβει μια φυσική ελαφρότητα», και η τάση του Piccioli για γλυπτικές φόρμες εμπνεύστηκε από τον αέρα ως «τρίτη διάσταση» μεταξύ υφάσματος και σώματος. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αέρα «ζωτικό στοιχείο» της κατασκευής της συλλογής.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com