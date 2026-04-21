sports
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το εύκολο λάθος που κάνουν αρκετοί οδηγοί και κινδυνεύουν με πρόστιμο 350 ευρώ
Αυτοκίνητο 21 Απριλίου 2026, 18:13

Το εύκολο λάθος που κάνουν αρκετοί οδηγοί και κινδυνεύουν με πρόστιμο 350 ευρώ

Μια συνηθισμένη κίνηση ενδέχεται να σας φέρει αντιμέτωπους με πρόστιμο - Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Πώς η θεωρία "Broaden and Build" μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Spotlight

Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής και οι νέες δυνατότητες στην επικοινωνία έχουν βάλει νέα δεδομένα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Εκεί που στο παρελθόν έβλεπες αρκετό κόσμο στο δρόμο να κρατά εφημερίδα, στη συνέχεια έβλεπες τους εργαζόμενους με ένα κινητό στο χέρι. Πλέον, η πλειοψηφία κυκλοφορεί με ένα ζευγάρι ακουστικά στα αυτιά.

Άλλοι ακούν μουσική ή κάποιο podcast, άλλοι μιλούν στο τηλέφωνο. Τα in-ear ακουστικά έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μικρών και πιο μεγάλων ανθρώπων.

Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται από τους οδηγούς, καθώς απαγορεύται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεριμένα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι η χρήση ακουστικών για ακρόαση μουσικής, podcast ή οποιουδήποτε ήχου κατά την οδήγηση είναι παράνομη, είτε γίνεται ενσύρματα είτε ασύρματα.

Τι αναφέρει ο ΚΟΚ

Το Άρθρο 17, παρ. 2 του ΚΟΚ αναφέρει ρητά ότι «ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς.

»Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ενσύρματα ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα ή άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση ή άλλη φορητή ηλεκτρονική συσκευή με οθόνη αφής, που λειτουργεί ως τέτοια. Η εν κινήσει χρήση κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για βιντεοσκόπηση ή ζωντανή μετάδοση από τη θέση του οδηγού απαγορεύεται, εκτός αν το κινητό ή η συσκευή έχουν τοποθετηθεί σε ειδική θέση.

»Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας, όπως φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός, επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή για λειτουργία εφαρμογών πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας».

Τι ισχύει

Όπως γίνεται σαφές, ένας οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το Bluetooth ή το ηχοσύστημα του οχήματός του για να ακούσει μουσική ή κάποιο podcast.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα ακουστικά απαγορεύονται, καθώς κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση ο οδηγός να μπορεί να έχει την «επαφή» του με το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι θα μπορεί να ακούσει τους ήχους του δρόμου, όπως κόρνες, σειρήνες ή κάτι έκτακτο, που χρειάζεται άμεση ανταπόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει για όλους τους οδηγούς που κινούνται στους ελληνικούς δρόμους, από μοτοσικλέτες και ποδήλατα, μέχρι και ηλεκτρικά πατίνια.

Το πρόστιμο

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «οι παραβάσεις της παρ. 2 κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β πλην της παράβασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 που κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και στην κατηγορία Σ».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Πώς η θεωρία "Broaden and Build" μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Κόσμος
Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Σύνταξη
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Σύνταξη
Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Σύνταξη
Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Σύνταξη
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies