Το εύκολο λάθος που κάνουν αρκετοί οδηγοί και κινδυνεύουν με πρόστιμο 350 ευρώ

Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής και οι νέες δυνατότητες στην επικοινωνία έχουν βάλει νέα δεδομένα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Εκεί που στο παρελθόν έβλεπες αρκετό κόσμο στο δρόμο να κρατά εφημερίδα, στη συνέχεια έβλεπες τους εργαζόμενους με ένα κινητό στο χέρι. Πλέον, η πλειοψηφία κυκλοφορεί με ένα ζευγάρι ακουστικά στα αυτιά.

Άλλοι ακούν μουσική ή κάποιο podcast, άλλοι μιλούν στο τηλέφωνο. Τα in-ear ακουστικά έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μικρών και πιο μεγάλων ανθρώπων.

Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται από τους οδηγούς, καθώς απαγορεύται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεριμένα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι η χρήση ακουστικών για ακρόαση μουσικής, podcast ή οποιουδήποτε ήχου κατά την οδήγηση είναι παράνομη, είτε γίνεται ενσύρματα είτε ασύρματα.

Τι αναφέρει ο ΚΟΚ

Το Άρθρο 17, παρ. 2 του ΚΟΚ αναφέρει ρητά ότι «ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς.

»Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ενσύρματα ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα ή άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση ή άλλη φορητή ηλεκτρονική συσκευή με οθόνη αφής, που λειτουργεί ως τέτοια. Η εν κινήσει χρήση κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για βιντεοσκόπηση ή ζωντανή μετάδοση από τη θέση του οδηγού απαγορεύεται, εκτός αν το κινητό ή η συσκευή έχουν τοποθετηθεί σε ειδική θέση.

»Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας, όπως φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός, επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή για λειτουργία εφαρμογών πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας».

Τι ισχύει

Όπως γίνεται σαφές, ένας οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το Bluetooth ή το ηχοσύστημα του οχήματός του για να ακούσει μουσική ή κάποιο podcast.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα ακουστικά απαγορεύονται, καθώς κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση ο οδηγός να μπορεί να έχει την «επαφή» του με το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι θα μπορεί να ακούσει τους ήχους του δρόμου, όπως κόρνες, σειρήνες ή κάτι έκτακτο, που χρειάζεται άμεση ανταπόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει για όλους τους οδηγούς που κινούνται στους ελληνικούς δρόμους, από μοτοσικλέτες και ποδήλατα, μέχρι και ηλεκτρικά πατίνια.

Το πρόστιμο

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «οι παραβάσεις της παρ. 2 κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β πλην της παράβασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 που κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και στην κατηγορία Σ».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.