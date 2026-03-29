Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Μαρτίου 2026, 13:05

KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα κινδυνεύουν να έρθουν οδηγοί που κινούνται παράνομα στους δρόμους, μεταξύ των οποίων και όσοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ).

Σε εκπρόθεσμο έλεγχο καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος

Μάλιστα, σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, ο οδηγός απαιτείται να έχει μαζί του το έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το όχημα έχει περάσει επιτυχώς ΚΤΕΟ, διαφορετικά του βεβαιώνεται αμέσως πρόστιμο 350 ευρώ.

Η σωστή συντήρηση του οχήματος πρέπει να μην αγνοείται ώστε να προστατεύονται οι επιβαίνοντες και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου αλλά και να περιορίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οδηγών που αποφεύγουν να υποβάλλουν τα οχήματά τους στον συγκεκριμένο έλεγχο, είτε γιατί τον θεωρούν περιττό είτε για να γλιτώσουν το έξοδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς να διαθέτουν το απαραίτητο πιστοποιητικό ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια.

ΚΤΕΟ: Τα πρόστιμα

Κάθε οδηγός έχει διορία έως και μία εβδομάδα αφού λήξει το προηγούμενο ΚΤΕΟ. Αν περάσει εκπρόθεσμα τον έλεγχο, όμως, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Ειδικότερα για τα ιδιωτικής χρήσεως (Ι.Χ.), αν έχουν περάσουν έως 30 μέρες, το πρόστιμο ορίζεται στα 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες ανεβαίνει στα 33 ευρώ και άνω των 6 μηνών το πρόστιμο φτάνει στα 65 ευρώ.

Μετά το πέρας του εξαμήνου, εκτός από το πρόστιμο του κέντρου τεχνικού ελέγχου, ο οδηγός θα πληρώσει και 150 ευρώ. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται απευθείας μέσω TAXIS, καθώς κάποια τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν για την εφαρμογή του, ξεπεράστηκαν.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση από την ΓΓΠΣ με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, του TAXISnet και άλλων φορέων, όπου αν διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο, θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Επιπλέον, σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία, αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός δεν έχει το χαρτί που να αποδεικνύει ότι το όχημα έχει περάσει επιτυχώς ΚΤΕΟ, βεβαιώνεται αμέσως πρόστιμο 350 ευρώ. Ωστόσο, αν απλώς δεν έχει το αποδεικτικό μαζί του αλλά ο έλεγχος έχει γίνει, μόλις το προσκομίσει στην Τροχαία, το πρόστιμο μειώνεται αμέσως στα 30 ευρώ.

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος που δεν έχει περάσει τεχνικό έλεγχο το κάνει εκ των υστέρων προσκομίζοντας το χαρτί εντός 10 ημερών, τότε θα πληρώσει μόνο το 1/8 του επιβληθέντος ποσού, δηλαδή 45 ευρώ. Σε αυτό πρέπει να υπολογιστεί και το ειδικό αυξημένο τέλος που αναφέραμε παραπάνω, το οποίο καταβάλλεται στο ΚΤΕΟ.

World
Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Μπάσκετ 29.03.26

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

