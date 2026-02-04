ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ
Τσουχτερά «ραβασάκια» από την ΑΑΔΕ πρόκειται να λάβουν τις επόμενες μέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι έχουν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια που δεν βρίσκονται σε ισχύ ή δεν έχουν περάσει τα αυτοκίνητά τους από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι κινούνται στους δρόμους παράνομα.
Υπό προϋποθέσεις, τα ποσά των προστίμων μπορεί να διπλασιαστούν και να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις
Τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι οδηγοί φτάνουν μέχρι τα 1.000 ευρώ και η αποστολή τους ξεκινάει επισήμως αυτή την εβδομάδα. Τα ειδοποιητήρια αποστέλλονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με την τελευταία ηλεκτρονική διασταύρωση, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν είχαν ασφαλιστήρια σε ισχύ έφταναν τους 410.000.
Οι κατηγορίες των προστίμων
Τα ποσά των προστίμων διαμορφώνονται ανάλογα με την παράβαση και τον τύπο του οχήματος.
Για ανασφάλιστα οχήματα, τα πρόστιμα ξεκινούν από 250 ευρώ για δίκυκλα και φτάνουν τα 500 ευρώ για αυτοκίνητα και τα 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά.
Για όσους δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο ισούται με το ύψος των οφειλομένων τελών, ενώ για παραβάσεις σχετικά με το ΚΤΕΟ προβλέπονται επιπλέον κυρώσεις με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και πρόστιμο μειωμένο σε σχέση με παλαιότερα.
ΑΑΔΕ: Πότε διπλασιάζεται το πρόστιμο
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα ποσά των προστίμων μπορεί να διπλασιαστούν και να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις, όπως αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας έως ότου τακτοποιηθούν οι οφειλές.
Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να ελέγξουν εάν το όχημά τους εντοπίζεται σε παράβαση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα oximata.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπου εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία συμμόρφωσης ή εκκρεμοτήτων.
