newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:30

ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Τσουχτερά «ραβασάκια» από την ΑΑΔΕ πρόκειται να λάβουν τις επόμενες μέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι έχουν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια που δεν βρίσκονται σε ισχύ ή δεν έχουν περάσει τα αυτοκίνητά τους από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι κινούνται στους δρόμους παράνομα.

Υπό προϋποθέσεις, τα ποσά των προστίμων μπορεί να διπλασιαστούν και να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις

Τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι οδηγοί φτάνουν μέχρι τα 1.000 ευρώ και η αποστολή τους ξεκινάει επισήμως αυτή την εβδομάδα. Τα ειδοποιητήρια αποστέλλονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την τελευταία ηλεκτρονική διασταύρωση, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν είχαν ασφαλιστήρια σε ισχύ έφταναν τους 410.000.

Οι κατηγορίες των προστίμων

Τα ποσά των προστίμων διαμορφώνονται ανάλογα με την παράβαση και τον τύπο του οχήματος.

Για ανασφάλιστα οχήματα, τα πρόστιμα ξεκινούν από 250 ευρώ για δίκυκλα και φτάνουν τα 500 ευρώ για αυτοκίνητα και τα 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά.

Για όσους δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο ισούται με το ύψος των οφειλομένων τελών, ενώ για παραβάσεις σχετικά με το ΚΤΕΟ προβλέπονται επιπλέον κυρώσεις με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και πρόστιμο μειωμένο σε σχέση με παλαιότερα.

ΑΑΔΕ: Πότε διπλασιάζεται το πρόστιμο

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα ποσά των προστίμων μπορεί να διπλασιαστούν και να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις, όπως αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας έως ότου τακτοποιηθούν οι οφειλές.

Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να ελέγξουν εάν το όχημά τους εντοπίζεται σε παράβαση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα oximata.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπου εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία συμμόρφωσης ή εκκρεμοτήτων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ
Ακρίβεια 03.02.26

Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται - Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ

Οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών εντείνονται και επεκτείνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, με αυξημένη αδυναμία κάλυψης του μήνα, περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκαίων και συρρίκνωση της κατηγορίας των νοικοκυριών που τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
«Μία οδός» 03.02.26

Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»

Γνωστός Ρώσος αναλυτής εκτιμά πως παρά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον θα εκτελέσει επίθεση στο Ιράν, το οποίο θα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Ευρώπη: Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων – Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων στην Ευρώπη - Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις των ενοικίων και ως αποτέλεσμα, κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο