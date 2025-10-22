Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ – Οχήματα ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Παραβάσεις από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων διαπίστωσε η ΑΑΔΕ
«Λαβράκια» έβγαλαν οι διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον εντοπισμό αυτοκινήτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
Κατά την διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν δεκάδες εταιρείες ενοικίασης, leasing και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων να μην έχουν ασφαλίσει τα αυτοκίνητά τους και να μην έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας.
Αυτοκίνητα και έλεγχοι
Σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων η ΑΑΔΕ απέστειλε 300 ειδοποιητήρια, για ανασφάλιστα οχήματα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί και τα αναλογούντα τέλη, άλλη επιχείρηση έλαβε 200 ειδοποιητήρια, ενώ καταγράφηκαν και πολλές περιπτώσεις εταιρειών με 50 έως 100 παραβάσεις.
Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, οι παραβάτες έλαβαν ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου οπότε και θα ξεκινήσει δεύτερος γύρος διασταυρώσεων. Όσες εταιρείες δεν θα έχουν συμμορφωθεί θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα.
Τα πρόστιμα
Με βάση το νόμο τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με το είδος του οχήματος.
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε διάστημα τριών ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες.
Για τα τέλη κυκλοφορίας καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.
Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αναδρομικά από τα τέλη του 2021 και θα συνεχιστούν με ορίζοντα πενταετίας, καλύπτοντας όλα τα έτη έως και το 2025.
Το δεύτερο κύμα διασταυρώσεων, θα αφορά επίσης οχήματα που παραμένουν ανασφάλιστα, καθώς και όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2025.
Με το νέο πλαίσιο από το 2026 οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή ΚΤΕΟ η έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο – την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο εξάμηνο.
Πηγή: ΟΤ
