Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας για 2026 στο Taxisnet. Η προθεσμία πληρωμής εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς την πιθανότητα να δοθεί κάποια παράταση, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.

Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2

Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2. Ειδικότερα για όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 τα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβισμό τους και για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας ενώ τα «καθαρά» απαλλάσσονται πλήρως.

Για παράδειγμα, για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορία πριν από τον Οκτώβριο του 2010 κυβισμού 1.200 κ.ε. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κυβικά 280 ευρώ και για 2.000 κυβικά 690 ευρώ. Αν η ταξινόμηση αφορά στους δύο τελευταίους μήνες του 2020, για αυτοκίνητο με εκπομπές 130 γρ./χλμ. CO₂ τα τέλη διαμορφώνονται σε 156 ευρώ και για αυτοκίνητο με εκπομπές 180 γρ./χλμ. CO₂ το ποσό ανέρχεται σε 441 ευρώ.

Τα πρόστιμα

Όσον αφορά στα πρόστιμα, για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αν εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου η ποινή ορίζεται στο 25% της αξίας των τελών, αν καταβληθούν μέσα στο Φεβρουάριο στο 50% ενώ όσοι πληρώσουν τα τέλη από 1η Μαρτίου και μετά θα επιβαρυνθούν με το 100% των τελών.

Πάντως σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ. Για παράδειγμα για τέλη κυκλοφορίας ύψους 200 ευρώ που θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ, αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 300 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 στα 400 ευρώ.

Για τέλη 280 ευρώ που θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2026 το πρόστιμο θα είναι 70 ευρώ και το συνολικό ποσό 350 ευρώ, το Φεβρουάριο του 2026 ανέρχεται στα 140 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 420 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 280 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 560 ευρώ.

Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας θα ανέλθουν το 2026 σε τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά τα τέλη βάσει ταξινόμησης

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα:

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020:

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010:

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005:

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000:

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

Δήλωση ακινησίας

Την 31η Δεκεμβρίου 2025 λήγει και η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, γλιτώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας της νέας χρονιάς, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα πληρωμής τελών με το μήνα από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η δήλωση ακινησίας οχήματος γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας MyCar, χωρίς να χρειάζονται επισκέψεις στην Εφορία.

Με βάση τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία, τον Τ.Κ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό και να δηλώσουν το χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι αν διαπιστωθεί ότι το όχημα που έχει δηλωθεί σε κατάσταση ακινησίας κυκλοφορεί ο κάτοχος βρίσκεται αντιμέτωπο με πρόστιμο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας και με αυτοτελή χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

Η πλατφόρμα MyCar

Σε εφαρμογή των νέων διατάξεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, η πλατφόρμα MyCar θα τίθεται σε λειτουργία αυτόματα από την 1η Απριλίου κάθε έτους, χωρίς να απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση. Επιπλέον, όποιος κάνει χρήση των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα στο τέλος της περιόδου άρσης της ακινησίας δεν θα χρειάζεται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία.

Η ηλεκτρονική διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Η τελευταία αυτή παράμετρος οδηγούσε τα προηγούμενα χρόνια πολλούς ιδιοκτήτες οχημάτων σε πρόστιμα καθώς δεν γνώριζαν πως μετά την πάροδο του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη, απαιτείται νέα θέση σε ακινησία.

Τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Ειδικότερα ο «δεκάλογος» της απόφασης ορίζει ότι:

1. Από την 1η Απριλίου κάθε έτους ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσυκλέτας (δίκυκλης ή τρίκυκλης) ιδιωτικής χρήσης, δύναται μέσω της πλατφόρμας myCAR ή στη Δ.Ο.Υ./Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης να άρει μία φορά την ακινησία του οχήματος εντός του ίδιου έτους, κατόπιν καταβολής των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας (αναλογική καταβολή).

2. Η αναλογική καταβολή διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας. Χρονικό διάστημα άρσης μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

3. Εκ νέου άρση ακινησίας είναι δυνατή μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των αναλογικών τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί.

4. Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν καταβληθεί και δεν έχει διενεργηθεί άρση της ακινησίας εντός του έτους δεν επιστρέφονται.

5. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία (μέσω της πλατφόρμας myCAR) έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα. Δεν υφίσταται υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία στη λήξη του διαστήματος, για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31/12 εκάστου έτους κι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος. Δεν υφίσταται υποχρέωση θέσης του οχήματος εκ νέου σε ακινησία εφόσον, κατά το διάστημα για το οποίο έχει αρθεί η ακινησία κατόπιν καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.

6. Εφόσον το όχημα δεν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, η ΑΑΔΕ θέτει το όχημα αυτόματα σε ακινησία κατά το πέρας της τελευταίας ημέρας και ώρα 23.59 και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, έως την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και ώρα 23.59.

7. Το όχημα τίθεται σε ακινησία στο αρχικά δηλωθέν σημείο ακινητοποίησης και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος για την ενέργεια αυτή στη δηλωθείσα στην ΑΑΔΕ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας ημέρας.

8. Σε περίπτωση που κατά την αυτόματη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διαφορετικό από αυτό που αρχικά είχε δηλωθεί, δηλώνεται στην πλατφόρμα myCAR το νέο σημείο ακινητοποίησης από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο μέχρι την επόμενη ημέρα της αυτόματης θέσης σε ακινησία. Σε περίπτωση παραβάσεων, επιβάλλονται κυρώσεις (τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 10.000 ευρώ).

9. Το όχημα δεν τίθεται αυτόματα σε ακινησία από την ΑΑΔΕ εφόσον, κατά το διάστημα για το οποίο έχει αρθεί η ακινησία κατόπιν καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Δεν τίθεται όχημα αυτόματα σε ακινησία στη λήξη του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31/12 εκάστου έτους κι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος.

10. Αν, κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας με αναλογικά τέλη, το όχημα μεταβιβαστεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, για το έτος αυτό οφείλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και δεν υφίσταται υποχρέωση για εκ νέου θέση σε ακινησία.