Χιλιάδες ειδοποιητήρια έχει αρχίσει να στέλνει η ΑΑΔΕ για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα, καθώς το κράτος έχει πλέον τη δυνατότητα να γνωρίζει με ακρίβεια ποια οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση ή για ποια δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τους πρώτους διασταυρωτικούς ελέγχους έχουν ήδη σταλεί 218.000 «ραβασάκια» σε πολίτες και επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να διαθέτουν ανασφάλιστο όχημα ή να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Με τα ειδοποιητήρια οι κάτοχοι των οχημάτων ενημερώνται ότι έχει διαπιστωθεί παράβαση, ενώ η προθεσμία για να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα ορίζεται στις 15 ημέρες. Ωστόσο, αν ο πολίτης έχει ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του, δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους του.

Αν οι κάτοχοι των οχημάτων δεν έχουν τακτοποιήσει την εκκρεμότητα μέσα στην προθεσμία, θα επιβάλλεται πρόστιμο όταν αυτή παρέλθει.

Όσον αφορά τις κλήσεις της Τροχαίας, αυτές θα εμφανίζονται στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, όπου μπορεί να λάβει ενημέρωση για την παράβαση που έγινε.

ΑΑΔΕ: Τα πρόστιμα

Ειδικότερα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό των οχημάτων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους ΚΤΕΟ. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024 και της συνολικής δράσης για τη διαμόρφωση ενιαίας εικόνας με τα στοιχεία οχημάτων και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών οχημάτων ως προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων.

Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.