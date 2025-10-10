newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Οχήματα: Έρχονται ρασαβάκια για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Οκτωβρίου 2025 | 12:11

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι σε οχήματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Χιλιάδες ειδοποιητήρια στέλνει η ΑΑΔΕ για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα.

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και στάλθηκαν ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ποια οχήματα εντοπίστηκαν

Ειδικότερα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό των οχημάτων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους ΚΤΕΟ. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024 και της συνολικής δράσης για τη διαμόρφωση ενιαίας εικόνας με τα στοιχεία οχημάτων και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών οχημάτων ως προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων.

Σε πρώτη φάση αποστέλλονται ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα αποστέλλονται άμεσα: α) 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης. β) 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr. Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet.

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δε συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, mail, ταχυδρομείο).

Τα πρόστιμα

Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ αξιοποιούνται δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται διασταύρωση δεδομένων οχημάτων από όλα τα μητρώα των αρμόδιων φορέων, τα οποία έως σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές μεταξύ τους αποκλίσεις, προκαλώντας συχνά ταλαιπωρία για τους πολίτες. Η δυνατότητα αυτή επιτεύχθηκε μέσω διαδικασιών ελέγχου, καθαρισμού και ομογενοποίησης των δεδομένων.

Η δράση φιλοδοξεί να άρει οριστικά τα προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη κοινής εικόνας, να δημιουργήσει έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και να διαμορφώσει ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Business
Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Κόσμος 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Γάμ
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απεργία για την Παλαιστίνη: Μπλοκάρουμε τα πάντα για τη Γάζα – Συγκέντρωση 10 Οκτωβρίου στην Κλαυθμώνος
Στις 13:00 10.10.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Απεργία σήμερα για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος

Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
Στη Φθιώτιδα 10.10.25

«Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδικάστηκε 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό - Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…» ήταν κάποιες από τις συνομιλίες που είχε ο 56χρονος τότε άνδρας με την 14χρονη στη Φθιώτιδα

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
