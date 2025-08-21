Τα αυξημένα πρόστιμα στα οχήματα απογείωσαν τις πωλήσεις των αντιραντάρ – Επιτρέπονται ή όχι;

Αυξημένες είναι οι πωλήσεις αντιραντάρ μετά την ανοδική πορεία των προστίμων που έχει φέρει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Παρά το ότι τα συγκεκριμένα συστήματα είναι εύκολο να αγοραστούν, η χρήση τους απαγορεύεται, με τις κυρώσεις να είναι σοβαρές.

Τι κάνουν τα αντιραντάρ

Οι κλασικοί ανιχνευτές ραντάρ είναι μικρές συσκευές που εντοπίζουν τις εκπομπές των αστυνομικών ραντάρ και ειδοποιούν τον οδηγό, ενώ σε πιο εξελιγμένη μορφή εμφανίζονται οι λεγόμενοι laser jammers, που ανιχνεύουν και παρεμποδίζουν τα LIDAR πιστόλια της αστυνομίας, στέλνοντας πίσω σήμα που μπλοκάρει την καταγραφή της ταχύτητας.

Ο νέος Κ.Ο.Κ. κατατάσσει την κατοχή και χρήση αντιραντάρ και jammer στις σοβαρές παραβάσεις. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Πώς εντοπίζονται οι παραβάτες

Τα αντιραντάρ μπορούν να εντοπιστούν σχετικά εύκολα. Ένα συχνό λάθος που κάνουν οι οδηγοί είναι η ορατή τοποθέτηση στο παρμπρίζ ή η καλωδίωση στο ταμπλό. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά συστήματα που «πιάνουν» την εκπομπή συχνοτήτων από τους ίδιους τους ανιχνευτές. Όσο για τα jammers, τα ίδια τα Radar πιστόλια της αστυνομίας καταγράφουν σφάλματα όταν παρεμβάλλεται σήμα, κάτι που αποτελεί άμεση ένδειξη για παράνομη χρήση.

Το ζήτημα των αντιραντάρ εντοπίζεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τις Αρχές σε άλλες χώρες να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η κατοχή και χρήση αντιραντάρ απαγορεύεται απόλυτα και επιφέρει βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος. Στη Γαλλία η χρήση jammer θεωρείται ποινικό αδίκημα, ενώ στην Ισπανία τα πρόστιμα για χρήση ανιχνευτών φτάνουν σε χιλιάδες ευρώ με αφαίρεση πόντων από το point system. Η Ιταλία κινείται στο ίδιο πλαίσιο, με απόλυτη απαγόρευση και κατασχέσεις συσκευών.