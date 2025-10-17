Πώς θα μάθετε αν σας «τσίμπησε» ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα – Πότε θα λάβετε πρόστιμο
Οι πολίτες θα ενημερωθούν ότι ελέγχθηκαν και διαθέτουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας
Ειδοποιήσεις θα λάβουν 108.781 πολίτες για μη συμμόρφωση ασφάλισης στα οχήματα που διαθέτουν, ενώ 110.037 είναι οι οδηγοί που θα ενημερωθούν για μη αποπληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.
Πώς ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες
Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ.
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.
Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.
Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet.
Τι ισχύει μετά την παρέλευση 15 ημερών από την λήψη ενημέρωσης για τα οχήματα
Οι πολίτες οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.
Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δε συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, mail, ταχυδρομείο).
