Πώς θα μάθετε αν σας «τσίμπησε» ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα – Πότε θα λάβετε πρόστιμο
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 16:38

Πώς θα μάθετε αν σας «τσίμπησε» ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα – Πότε θα λάβετε πρόστιμο

Οι πολίτες θα ενημερωθούν ότι ελέγχθηκαν και διαθέτουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας

Σύνταξη
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Spotlight

Ειδοποιήσεις θα λάβουν 108.781 πολίτες για μη συμμόρφωση ασφάλισης στα οχήματα που διαθέτουν, ενώ 110.037 είναι οι οδηγοί που θα ενημερωθούν για μη αποπληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Πώς ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες

Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.

Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet.

Τι ισχύει μετά την παρέλευση 15 ημερών από την λήψη ενημέρωσης για τα οχήματα

Οι πολίτες οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δε συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, mail, ταχυδρομείο).

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Πανικός 17.10.25

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια - Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Κατασχέθηκαν και αρχαία
Στο Ρέθυμνο 17.10.25

Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο - Κατασχέθηκαν και αρχαία

Σε χώρους του σπιτιού του ηλικιωμένου στο Ρέθυμνο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαφόρων τύπων όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες, δυναμίτης και πυροκροτητές, μαχαίρια, ένας αμφορέας και λίθινα αντικείμενα

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλ
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
