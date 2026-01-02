Τέλη κυκλοφορίας: Σχεδόν 790.000 δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα – «Βροχή» τα πρόστιμα
Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 και, από σήμερα πλέον, έρχονται αντιμέτωποι με νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έληξε η προθεσμία πληρωμής των τελών και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%.
Το ποσοστό αυτό κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.
«Βροχή» τα πρόστιμα
Με τα νέα δεδομένα όμως, η προσαύξηση για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:
• στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.
• στο 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.
• σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:
– εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή
– μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.
Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.
Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.
