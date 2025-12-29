Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία για την πληρωμή τους – Τα πρόστιμα και η εξαίρεση

Αρκετές είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους από τους φορολογούμενους, προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα. Συγκεκριμένα, οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου είναι η 6η δόση του φόρου εισοδήματος και η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, όμως λήγει και η προθεσμία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Η πληρωμή για τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyCAR και μπορεί να τα δει κανείς με ή χωρίς τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν στο ίδιο ύψος με πέρυσι και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Τέλη κυκλοφορίας: Αυστηρά πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.

Όσοι πληρώσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 25%, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 με προσαύξηση 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά –ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης– το πρόστιμο φτάνει το 100% των τελών.

Αλλιώς «κατάθεση» πινακίδων

Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν σκοπεύουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε «ψηφιακή ακινησία» (καθώς δεν γίνεται πλέον κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας στις ΔΟΥ) και να γλιτώσουν την πληρωμή προστίμου.

Ωστόσο, αν εντοπιστεί να κυκλοφορεί όχημα στο δρόμο ενώ βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και το διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας του οχήματος.