Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Σχεδόν μία εβδομάδα έχει απομείνει για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα αν δεν τα εξοφλήσουν εγκαίρως.

Οι εποχές που δίνονταν παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής των τελών κυκλοφορίας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, την ώρα που υπάρχει πλέον –μέσω τραπεζών- της πληρωμής τους σε δόσεις.

Ωστόσο, οι 5 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να είναι προσεκτικοί, να αποφύγουν συγκεκριμένες «παγίδες» ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Ειδοποιητήρια και πληρωμή

Η διαδικασία για την έκδοση των τελών κυκλοφορίας και την πληρωμή τους είναι σχετικά εύκολη και γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyCar της ΑΑΔΕ, με ή χωρίς κωδικούς TaxisNet.

Τα ειδοποιητήρια, όπως και πέρυσι, φέρουν κωδικό πληρωμής σε τράπεζα αλλά και QR Code, ώστε να μπορούν να πληρωθούν είτε αντιγράφοντας τον κωδικό πληρωμής σε μια τραπεζική πλατφόρμα web banking, είτε σκανάροντας το QR code με το κινητό και κάποια εφαρμογή mobile banking.

Τα 3 λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Μπορεί να μιλάμε για εύκολη διαδικασία πληρωμής των τελών, ωστόσο έχουν παρατηρηθεί αρκετές φορές λάθη που οδηγούν σε πρόστιμα ή ακόμα και σε διπλασιασμό του ποσού πληρωμής.

Πρώτα οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να τσεκάρουν από την εφαρμογή MyCar τα στοιχεία του οχήματός τους. Ειδικότερα θα πρέπει να προσέξουν τα στοιχεία της πινακίδας του οχήματος και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Δεύτερο και ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος να λάβει απόδειξη για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει παρανομήσει. Με όποιο τρόπο και αν επιλέξεις να πληρώσεις, είτε μέσω web banking, είτε σκανάροντας το QR code, είτε πας σε τράπεζα, παρέλαβε και αποθήκευσε την απόδειξη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας.

Το τρίτο και βασικότερο, είναι η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, καθώς μπορεί η προθεσμία μπορεί να λήγει στις 31/12/2025, ωστόσο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και στην ώρα της πληρωμής, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η συναλλαγή να ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη, κάτι που σημαίνει επιβολή προστίμου για τον ιδιοκτήτη.

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Το πρόστιμο που θα επιβληθεί σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, υπολογίζεται ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής:

• Επιβάρυνση 25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2026,

• Επιβάρυνση 50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026,

• Διπλασιασμός των Τελών Κυκλοφορίας (100%), σε περίπτωση εξόφλησης από την 1/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.