14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας – Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 12:28

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας – Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα

Όχι σε παράταση – τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής – Πότε έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Spotlight

Προθεσμία 18 ημερών έχουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος παράταση δεν πρόκειται να δοθεί και άρα το χρονικό περιθώριο έως 31 Δεκεμβρίου είναι δεσμευτικό αν δεν θέλει κάποιος να μην επιβαρυνθεί με πρόστιμο.

Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν τρόπο να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας σε δόσεις. Δυστυχώς η εφορία δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία για τη συγκεκριμένη επιβάρυνση. Ούτε καν στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων με προσαύξηση επιτοκίου δεν μπορεί κάποιος να εντάξει τα τέλη κυκλοφορίας όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ. Θα πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ.

Όσοι δεν καταφέρουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας από το νέο έτος θα εξαρτηθούν από το πότε τελικά αυτά θα καταβληθούν

Κατά συνέπεια ο μόνος τρόπος που υπάρχει ώστε κάποιος να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας σε δόσεις είναι η τραπεζική οδός και συγκεκριμένα μέσω πιστωτικών καρτών. Προσοχή. Μόνο μέσω πιστωτικών καρτών και όχι με απευθείας κατάθεση ή μέσω χρεωστικής κάρτας.

Έτσι, αν κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας εφάπαξ όπως ορίζει ο νόμος, μπορεί να το πράξει μέσω της πιστωτικής κάρτας. Δηλαδή να καταβάλει το ποσό μέσω της κάρτας ολόκληρο αλλά η αποπληρωμή στην τράπεζα να γίνει σε έως 12 άτοκες δόσεις. Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως αν ο ιδιοκτήτης του ΙΧ χάσει μία μηνιαία δόση στην τράπεζα, τότε θα επιβαρυνθεί με υπέρογκους τόκους, γιατί τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή μηχανής που θέλει να πληρώσει σε δόσεις τα τέλη κυκλοφορίας, είναι να χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα εφόσον αυτή διαθέτει το ανάλογο πιστωτικό όριο και δεν είναι «φορτωμένη» με προηγούμενες αγορές, ώστε να μπορεί να γίνει αποδεχτεί η συναλλαγή σε άτοκες δόσεις.

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι όσοι δεν καταφέρουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας από το νέο έτος θα εξαρτηθούν από το πότε τελικά αυτά θα καταβληθούν. Σε περίπτωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας εντός του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού. Σε περίπτωση καταβολής των τελών εντός του Φεβρουαρίου του 2026 θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 50% του ποσού, ενώ όσοι δεν καταφέρουν να τα πληρώσουν το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους τότε η πληρωμή από 1η Μαρτίου και μετά θα σημαίνει αυτόματα πρόστιμο ίσο με την αξία των τελών κυκλοφορίας.

Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας παρότι μπορούν να εκδοθούν ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ, αρκεί να καταβάλει τα τέλη ένας μόνο συνιδιοκτήτης. Τα τέλη είναι αδιαίρετα, αλλά κάθε συνιδιοκτήτης παραμένει συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό, αν δεν πληρωθούν. Αν όμως κάποιοι συνιδιοκτήτες πληρώσουν κατά λάθος διπλά τα τέλη, τότε στον έναν ή σε περισσότερους από αυτούς θα επιστραφεί το επιπλέον ποσό.

Κατάθεση πινακίδων

Πάντως, χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι προγραμματίζουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά πινακίδες για τα οχήματά τους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της πλατφόρμας myCar. Διαφορετικά, αν προχωρήσουν στη διαδικασία με το νέο έτος, θα πρέπει πριν καταθέσουν τις πινακίδες να έχουν καταβάλει τα νέα τέλη κυκλοφορίας με τις ανάλογες προσαυξήσεις, στην περίπτωση φυσικά που δεν τα πληρώσουν έως το τέλος του 2025.

Πολλοί είναι εκείνοι που καταθέτουν πινακίδες, δηλαδή θέτουν το όχημα τους σε ακινησία, προκειμένου στη συνέχεια να περιμένουν να ανοίξει η εφαρμογή MyCar για τα τέλη με το μήνα και να θέσουν και πάλι σε κυκλοφορία τα οχήματά τους χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν το σύνολο των τελών αλλά αναλογία αυτών με βάση τους μήνες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν εντός του 2026.

Από 1η Απριλίου κάθε έτους, ιδιοκτήτες επιβατικών Ι.Χ. και μοτοσικλετών μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη για συγκεκριμένους μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 62Α του ν. 5177/2025) ενώ αν δεν τεθεί εκουσίως το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, η ακινησία επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Κατά συνέπεια, αν κάποιος μπορεί να θέσει το όχημα του σε ακινησία έως τα τέλη του 2025 και να διαρκέσει για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, έχει τη δυνατότητα από τον Απρίλιο και μετά να πληρώσει αναλογία των τελών για τους μήνες που θέλει να το κυκλοφορήσει έως τα τέλη του 2026 γλυτώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους.

Οι κάτοχοι Ι.Χ. θέτοντας σε ακινησία το όχημά τους αποφεύγουν όχι μόνο την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025, αλλά και τους επιβληθούν τεκμήρια διαβίωσης ή φόροι πολυτελείας.

Επίσης, με τη νέα διαδικασία που ισχύει τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) παραμένουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία να πάει κάποιος από την εφορία και να τα παραδώσει. Στην περίπτωση, πάντως, που ένα όχημα κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα τριών ετών.

Πηγή: OT

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούςστην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
