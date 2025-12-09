Τι αλλάζει με τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας

Στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ βρίσκονται ήδη αναρτημένα τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, με τους πολίτες να μπορούν να τα δουν ώστε να τα πληρώσουν έγκαιρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά έχουν παραμείνει αμετάβλητα φέτος, με τις μόνες αλλαγές να σχετίζονται μόνο με τα πρόστιμα που περιμένουν εκείνους που δεν θα πληρώσουν μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Φέτος ωστόσο υπάρχουν διαφορές στον τρόπο υπολογισμού των προστίμων για τους… ξεχασιάρηδες.

Τα κλιμακωτά πρόστιμα

Ειδικότερα, το νέο σύστημα κυρώσεων προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με την καθυστέρηση της εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας από τον υπόχρεο.

Έτσι:

• Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

• Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

• Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Ψηφιακή ακινησία

Παράλληλα, όσοι θέλουν να αποφύγουν νόμιμα τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να δηλώσουν το όχημά τους σε κατάσταση ψηφιακής ακινησίας.

Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026, ωστόσο αυτή η δήλωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να ισχύσει.

Και αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς την απαίτηση κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας στις ΔΟΥ. Υπενθυμίζεται ωστόσο, ότι αν εντοπιστεί να κινείται όχημα που είχε δηλωθεί σε κατάσταση ψηφιακής ακινησίας τότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρωθούν και τα τέλη κυκλοφορίας με την προβλεπόμενη προσαύξηση.