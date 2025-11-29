newspaper
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα εκδώσετε το ειδοποιητήριο – Προθεσμίες και πρόστιμα
Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 07:44

Οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα εκδώσετε το ειδοποιητήριο – Προθεσμίες και πρόστιμα

Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σύνταξη
Υπέρταση: Η νέα 10λεπτη σάρωση που αλλάζει το τοπίο στην θεραπεία

Υπέρταση: Η νέα 10λεπτη σάρωση που αλλάζει το τοπίο στην θεραπεία

Spotlight

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης

Δόθηκαν δημοσιότητα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Δεν έχουμε καμία αλλαγή από τα περυσινά τόσο στην αξία των τελών ανά κατηγορία αυτοκινήτου , αλλά ούτε και στον τρόπο εξόφλησης τους και στα πρόστιμα που υπάρχουν σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης.

Ακόμη στο σημείωμα μας περιλαμβάνουμε και τους ιδιοκτήτες οχημάτων που απαλλάσσονται από το τέλη κυκλοφορίας

Πώς εκδίδονται τα τέλη κυκλοφορίας

Είσοδο στην εφαρμογή MyCar μέσω aade.gr

Με χρήση κωδικών taxisnet

Από την εφαρμογή myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

• Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.

• Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

• Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

• Ενημερωθείτε για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας

Χωρίς κωδικούς taxisnet

Αναζήτηση στην ΑΑΔΕ για την εφαρμογή Τέλη χωρίς κωδικούς

Είσοδο στην εφαρμογή τελών κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς

Οχήματα

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας».

Αφού επιλέξετε την ΕΙΣΟΔΟ, θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορείτε να αναγράψετε το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ να βρείτε τα τέλη για το όχημα σας.

Βήμα-βήμα

1. Συμπληρώνω τον ΑΦΜ, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

2. Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

3. Επιλέγω το έτος τελών κυκλοφορίας

4. Επιλέγω «Εκτύπωση»

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2025.

Προθεσμίες πληρωμής

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

• το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)

• την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

• είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2025,

• πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025,

• ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

i. εξόφλησης από την 1/3/2025 και μετέπειτα ή

ii. μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους
2025.

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, αν τα τέλη είναι 100 ευρώ, ο οδηγός θα πληρώσει 125 ευρώ τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

Πριν από την πληρωμή ή τη δήλωση ακινησίας, η ΑΑΔΕ επισημαίνει τρία κρίσιμα σημεία:

1. Ο υπόχρεος των τελών είναι αυτός που εμφανίζεται ως κάτοχος του οχήματος στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα ειδοποιητήρια εκδίδονται για όλους, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει το σύνολο. Αν δεν πληρωθούν, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται.

3. Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημα σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω του MyCar έως το τέλος του χρόνου. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και αφαίρεση διπλώματος για τρία έτη.

Εξαιρέσεις

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν οι εξής κατηγορίες οχημάτων:

• Οχήματα ταξινομημένα από 1/1/2021 και μετά, με εκπομπές έως 122 γραμμάρια CO₂/χλμ.. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ηλεκτρικά και τα περισσότερα plug-in ή υβριδικά μοντέλα.

• Οχήματα ταξινομημένα από 1/11/2020 έως 31/12/2020, εφόσον εκπέμπουν κάτω από 90 γραμμάρια CO₂/χλμ.

• Οχήματα ιδιοκτησίας ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων θα λάβουν φέτος μηδενικό ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας.

Απαλλαγή λόγω αναπηρίας

Από την υποχρέωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας απαλλάσσονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών οχημάτων. Ειδικότερα το δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα Τέλη Κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, όπου το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας έχει παραχωρηθεί στον/στους ασκούντα/ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά να μην έχουν στην κατοχή τους άλλο όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή.

Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται, μόνο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.

Τέλος σε περίπτωση θανάτου ανήλικου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.

Οι ανάπηροι που έχουν:

• Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

• Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

• Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

• Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

• Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

• Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

• Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

• Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού.

• Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

Επίσης οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650κ.εκ., που ανήκουν:

αα) στους αναπήρους πολέμου, αξιωματικούς και οπλίτες.

αβ) στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

αγ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι, κατά το από 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Σημείωση Κατ’ εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών αναπήρων και των αναπήρων με αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κ.εκ.

αδ) στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

αε) στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

Σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ.

Προϋποθέσεις απαλλαγής

H κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία και μέχρι το έτος ενηλικίωσής του.

Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομούμενου ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για λογαριασμό ανήλικου αναπήρου, δύναται να παραχωρείται εκ νέου το δικαίωμα απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στο πρόσωπο που ορίζεται επίτροπος ή στο έτερο πρόσωπο που δύναται να ασκεί τη γονική μέριμνα και έως την ενηλικίωση του αναπήρου.

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών

Σχετική διάταξη, που εντάσσεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση, προβλέπει ότι τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση ότι τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης

Αναζήτηση τελών κυκλοφορίας από gov.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση των τελών κυκλοφορίας μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/tele-kuklophorias

Προσοχή: Από την διεύθυνση αυτή εκδίδεται τα τέλη κυκλοφορίας μόνο με κωδικούς taxisnet.

Αλωνιάτης Απόστολος – Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας

Πηγή: OT

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ ξανά για συναντήσεις με Chevron και Μπέργκαμ

Σταύρος Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ ξανά για συναντήσεις με Chevron και Μπέργκαμ

Stream newspaper
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs
Οι βασικές τάσεις 28.11.25

Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs

Οι βασικές τάσεις στον τομέα των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής δημιουργίας παραμένουν ισχυρές και υποστηρίζουν τη θετική προοπτική για τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
Περιβάλλον 29.11.25

Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ClimaMeter από ερευνητές του Climatebook που δείχνουν ότι κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ 18 έως 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)

Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σημαντικότερη εξ αυτών να διεξάγεται στο «Κλ. Βικελίδης», όπου ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet.

Σύνταξη
Αττική: Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Καιρός 29.11.25

Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα προκάλεσε η ξαφνική σύντομη καταιγίδα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Αττική, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους - Ανατολικότερα κινείται η Adel

Σύνταξη
Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλά ο σύλλογος που πούλησε τις περισσότερες φανέλες, είναι μακράν πρώτη. Ακολουθούν η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ Μαϊάμι

Βάιος Μπαλάφας
Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29.11.25

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
Προάγγελος επιστροφής 29.11.25

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, συμπεραίνουν διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης». Και επισημαίνουν ότι στα απομνημονεύματά του, κάνει απολογισμό, κριτική, και αυτοκριτική».

Σύνταξη
Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους – Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο
Εξάρτηση 29.11.25

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους - Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο

Για τους Ευρωπαίους ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός -φυσικά από τους ίδιους- είναι η πιο σημαντική εγγύηση, για την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα κρίνονται από το αν η Ευρώπη μπορεί να φτιάχνει όπλα, ώστε να εξοπλίζει το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
