Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Τέλη Κυκλοφορίας: Οι προσαυξήσεις για καθυστερημένες πληρωμές
Οικονομία 05 Νοεμβρίου 2025 | 07:21

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Τέλη Κυκλοφορίας: Οι προσαυξήσεις για καθυστερημένες πληρωμές

Πώς εκδίδονται και πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας – Νέο σύστημα διασταυρώσεων στα διόδια

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Από την Δευτέρα τα τέλη κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί από την ΑΑΔΕ στην πλατφόρμα myCar. Μπορεί για φέτος να μην υπάρχουν αλλαγές ως προς τα ποσά που θα πληρώσουμε ή τις προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή τους, παρόλα αυτά ο κλοιός στενεύει περισσότερο για όσους προχωρήσουν σε άρση ακινησίας των αυτοκινήτων τους και τελικά αποδειχθεί ψευδής.

Πώς εκδίδονται και πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας 2026 έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί:

• να εκτυπώσει το ειδοποιητήριο πληρωμής,
• ή να εξοφλήσει απευθείας μέσω e-banking, κάρτας, τράπεζας ή ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό RF.

Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς δυνατότητα παράτασης τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή

Οι προσαυξήσεις για καθυστερημένη πληρωμή

Η ΑΑΔΕ έχει καθιερώσει κλιμακωτό σύστημα προστίμων για όσους καθυστερήσουν:

• Εξόφληση εντός Ιανουαρίου 2025 → +25 % προσαύξηση
• Εξόφληση εντός Φεβρουαρίου 2025 → +50 % προσαύξηση
• Από 1η Μαρτίου 2025 και μετά, ή μη πληρωμή → +100 % προσαύξηση

Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ ενώ δεν επιτρέπεται μερική πληρωμή ή διακανονισμός.

Δήλωση ακινησίας μέσω myCAR

Όσοι δεν προτίθενται να κυκλοφορήσουν το όχημά τους μέσα στο νέο έτος, μπορούν να το δηλώσουν σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω του myCAR.
Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί:

• συμπλήρωση του χώρου φύλαξης,
• αποδοχή της δέσμευσης μη κυκλοφορίας,
• και υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα δεν θα μετακινηθεί.

Η δήλωση ακινησίας για το 2026 πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ισχύς της είναι ετήσια και λήγει με τη δήλωση άρσης ακινησίας, όταν ο ιδιοκτήτης θελήσει να επαναφέρει το όχημα σε κυκλοφορία, καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη.

Από 30 Σεπτεμβρίου 2025: Νέο σύστημα διασταυρώσεων στα διόδια

Με την Απόφαση Α.1066/2025, η ΑΑΔΕ καθιερώνει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου που θα εντοπίζει τα οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν.

Από 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι εταιρείες διαχείρισης των διοδίων αποστέλλουν σε εβδομαδιαία βάση:

• τον αριθμό κυκλοφορίας κάθε οχήματος που διέρχεται,
• την ημερομηνία και ώρα διέλευσης,
• και τη φωτογραφία της πινακίδας.

Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με το Μητρώο Οχημάτων και Ακινησιών της ΑΑΔΕ.

Αν διαπιστωθεί ότι όχημα δηλωμένο σε ακινησία κινείται, φέρει πινακίδες ή σταθμεύεται σε διαφορετικό σημείο από το δηλωμένο, η ακινησία αίρεται αυτομάτως και επιβάλλονται πρόστιμα.

Τα πρόστιμα για την ψευδή ή παραβιασμένη ακινησία

Η απόφαση προβλέπει δρακόντεια πρόστιμα για τους παραβάτες:

• Πρώτη παράβαση:

o Διοικητικό πρόστιμο 10.000 €.

o Επιπλέον, επιβάλλονται:
 τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού, και
 το πρόστιμο μη καταβολής τους.
o Αν τα τέλη έχουν ήδη πληρωθεί, επιβάλλεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο.

• Υποτροπή (εντός 5ετίας):
o Το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 €,
o και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για 3 έτη.
• Συνιδιοκτησία:
Το πρόστιμο επιβάλλεται στον συνιδιοκτήτη που υπέβαλε τη δήλωση ακινησίας.

Τα πρόστιμα είναι σωρευτικά και δεν συμψηφίζονται. Επιβάλλονται ανεξαρτήτως του ύψους των τελών ή της αξίας του οχήματος.

Πώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι

Εκτός από τα διόδια, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί κινητές μονάδες σάρωσης πινακίδων (ANPR) για ελέγχους σε δρόμους και σημεία στάθμευσης.

Τα δεδομένα αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και διασταυρώνονται αυτόματα με το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.).

Σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης:

1. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ειδοποίηση προς ακρόαση μέσω myCAR ή email, με φωτογραφία της πινακίδας.
2. Διαθέτει 10 ημέρες για να υποβάλει εξηγήσεις ή ένσταση.
3. Εφόσον οι εξηγήσεις απορριφθούν, εκδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, που κοινοποιείται ηλεκτρονικά.

Η νέα πραγματικότητα στους δρόμους

Η ΑΑΔΕ περνά πλέον από τον «τυπικό έλεγχο» στην πραγματική εποπτεία της κυκλοφορίας.

Με τις κάμερες στα διόδια, τα κινητά συστήματα αναγνώρισης πινακίδων και τις εβδομαδιαίες διασταυρώσεις, κάθε παράβαση θα καταγράφεται αυτόματα.

Πηγή: OT

