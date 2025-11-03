Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τα τέλη κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2. Ειδικότερα για όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 τα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβισμό τους και για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας ενώ τα «καθαρά» απαλλάσσονται πλήρως.

Για παράδειγμα για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορία πριν τον Οκτώβριο του 2010 κυβισμού 1.200 κ.ε. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κυβικά 280 ευρώ και για 2.000 κυβικά 690 ευρώ.

Για αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.11.2010 έως 31.12.2020 τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

0-90 εκπομπές C02: 0

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Με βάση τα παραπάνω για αυτοκίνητα με εκπομπές 130 γρ./χλμ. CO₂ τα τέλη διαμορφώνονται σε 156 ευρώ και για αυτοκίνητο με εκπομπές 180 γρ./χλμ. CO₂ το ποσό ανέρχεται σε 441 ευρώ.

Για Ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα