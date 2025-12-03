Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται χωρίς Taxisnet – Τα βήματα
Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ακριβώς τα ίδια με πέρυσι - Τα νέα πρόστιμα
Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Όποιος καθυστερήσει, θα αντιμετωπίσει πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, με βάση τον νόμο 5113/2024.
Περίπου ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας και η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας είναι σχεδόν αναιμική. Από τα προϋπολογισθέντα 1,2 δισ. ευρώ, στα δημόσια ταμεία έχουν μπει μόλις 75,7 εκατ. ευρώ.
Τα τέλη κυκλοφορίας επέλεξαν να πληρώσουν μόλις 463.000 ΑΦΜ (γιατί συμπεριλαμβάνονται κι επιχειρήσεις) όταν το σύνολο των εγγεγραμμένων Ι.Χ υπολογίζεται περίπου στα 5,5 εκατ.
Τα τέλη κυκλοφορίας
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν στην ΑΑΔΕ στην εφαρμογή «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».
Κατόπιν οι ιδιοκτήτες από την υπηρεσία αυτή μπορούν να εκτυπώσουν το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας».
Αφού επιλέξουν την ΕΙΣΟΔΟ, θα μεταφερθούν στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορούν να αναγράψουν το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ να βρουν τα τέλη για το όχημα τους.
Έπειτα, προχωρούν στα εξής βήματα:
1. Συμπληρώνουν τον ΑΦΜ, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
2. Συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
3. Επιλέγουν το έτος τελών κυκλοφορίας
4. Επιλέγουν «Εκτύπωση»
Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσουν την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2025.
Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% του οφειλόμενου ποσού.
Εάν η εξόφληση γίνει τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.
Για παράδειγμα για τέλη κυκλοφορίας ύψους 200 ευρώ που θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ, αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 300 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 στα 400 ευρώ.
Για τέλη 280 ευρώ που θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2026 το πρόστιμο θα είναι 70 ευρώ και το συνολικό ποσό 350 ευρώ, το Φεβρουάριο του 2026 ανέρχεται στα 140 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 420 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 280 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 560 ευρώ.
