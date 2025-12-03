newspaper
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται χωρίς Taxisnet – Τα βήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Δεκεμβρίου 2025 | 17:04

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται χωρίς Taxisnet – Τα βήματα

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ακριβώς τα ίδια με πέρυσι - Τα νέα πρόστιμα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Όποιος καθυστερήσει, θα αντιμετωπίσει πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, με βάση τον νόμο 5113/2024.

Περίπου ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας και η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας είναι σχεδόν αναιμική. Από τα προϋπολογισθέντα 1,2 δισ. ευρώ, στα δημόσια ταμεία έχουν μπει μόλις 75,7 εκατ. ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας επέλεξαν να πληρώσουν μόλις 463.000 ΑΦΜ (γιατί συμπεριλαμβάνονται κι επιχειρήσεις) όταν το σύνολο των εγγεγραμμένων Ι.Χ υπολογίζεται περίπου στα 5,5 εκατ.

Τα τέλη κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν στην ΑΑΔΕ στην εφαρμογή «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».

Κατόπιν οι ιδιοκτήτες από την υπηρεσία αυτή μπορούν να εκτυπώσουν το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας».

Αφού επιλέξουν την ΕΙΣΟΔΟ, θα μεταφερθούν στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορούν να αναγράψουν το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ να βρουν τα τέλη για το όχημα τους.

Έπειτα, προχωρούν στα εξής βήματα:

1. Συμπληρώνουν τον ΑΦΜ, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

2. Συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

3. Επιλέγουν το έτος τελών κυκλοφορίας

4. Επιλέγουν «Εκτύπωση»

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσουν την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2025.

Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% του οφειλόμενου ποσού.

Εάν η εξόφληση γίνει τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Για παράδειγμα για τέλη κυκλοφορίας ύψους 200 ευρώ που θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ, αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 300 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 στα 400 ευρώ.

Για τέλη 280 ευρώ που θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2026 το πρόστιμο θα είναι 70 ευρώ και το συνολικό ποσό 350 ευρώ, το Φεβρουάριο του 2026 ανέρχεται στα 140 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 420 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 280 ευρώ και η συνολική οφειλή στα 560 ευρώ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

World
Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 2% – Να αποκτήσουμε Ενιαία Αγορά

Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 2% – Να αποκτήσουμε Ενιαία Αγορά

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
Ασημένια οικονομία 03.12.25

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
«Κοροϊδία» 03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Η Athens Kallithea έκανε σεφτέ στη League Phase Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως αποχαιρετά τη διοργάνωση, ενώ η Καβάλα παρέμεινε στον ένα βαθμό και με ένα ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
