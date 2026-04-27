Ποια παράβαση «μετράει» ανά τρίωρο; Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν
Πώς μπορούν ορισμένοι οδηγοί να δεχθούν αρκετές κλήσεις για την ίδια παράβαση μέσα στην ίδια ημέρα.
Τη συνήθεια να αφήνουν το χαρτάκι της κλήσης κάτω από τους υαλοκαθαριστήρες και να μην μετακινούν το όχημά τους θα πρέπει να ξανασκεφτούν οι Έλληνες οδηγοί.
Και αυτό γιατί με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει αλλάξει η στάση των Αρχών απέναντι σε μια από τις πιο συχνές παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους: την παράνομη στάθμευση.
Πλέον, η παράβαση θα μπορεί να θεωρηθεί «επαναλαμβανόμενη» αν ο οδηγός δεν φροντίσει να διορθώσει την κατάσταση και να βρεθεί αντιμέτωπος με πολλαπλά πρόστιμα.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 38 «Στάση και στάθμευση», η παράβαση δεν «λήγει» με την πρώτη κλήση, εφόσον το αυτοκίνητο παραμένει στο ίδιο σημείο.
«Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με την παρ. 9, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η στάθμευση οχημάτων ατόμων με αναπηρία ή κυκλοφορία σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού οχήματος, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
Δηλαδή, αν κάποιος οδηγός δεχτεί πρόστιμο 150 ευρώ για στάθμευση σε πεζοδρόμιο και μετά από τρεις ώρες το όχημα παραμένει εκεί, η Τροχαία μπορεί να επιβάλει νέο πρόστιμο ίδιου ύψους. Έτσι, το συνολικό ποσό διπλασιάζεται.
Στη συνέχεια, αν και πάλι δεν απομακρυνθεί το όχημα, τότε θα το παραλάβει γερανός για να το μεταφέρει σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ, με τα έξοδα για τον οδηγό να αυξάνονται.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το παλιό «κόλπο» με τους οδηγούς να αφήνουν την κλήση στο παρμπρίζ (ή ακόμα και να χρησιμοποιούν άλλων αυτοκινήτων που βρίσκονταν και αυτά παρκαρισμένα παράνομα) δεν τους γλιτώνει πλέον από την επιβολή προστίμου.
- Ποια παράβαση «μετράει» ανά τρίωρο; Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν
