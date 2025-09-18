Απίστευτο: Έκοψαν κλήση για… εξάτμιση σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Έναν αναπάντεχο μπελά βρήκε ένας οδηγός ηλεκτρικού οχήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ένας αστυνομικός του έκοψε κλήση για… ηχορύπανση λόγω της εξάτμισης (που βέβαια δεν έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο).

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μινεσότα των ΗΠΑ, με τον οδηγό του ηλεκτρικού Dodge Charger Daytona, να δέχεται την κλήση του αστυνομικού που τον σταμάτησε.

Ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι ο θόρυβος του αυτοκινήτου διατάρασσε τη δημόσια τάξη, με αποτέλεσμα να του βεβαιώσει κλήση ύψους 950 ευρώ, για τρεις παραβάσεις: ηχορύπανση, έλλειψη πινακίδων και πρόκληση κινδύνου στην οδική ασφάλεια.

Ο ιδιοκτήτης αντέτεινε ότι ο θόρυβος προερχόταν από άλλο όχημα, το οποίο μάλιστα ξέφυγε της προσοχής της αστυνομίας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο Dodge διαθέτει ένα πρωτότυπο σύστημα, το «Fratzonic Chambered Exhaust», που δημιουργεί τεχνητό ήχο κινητήρα V8, συνοδευόμενο από δονήσεις στο σασί και στο τιμόνι, ώστε να προσφέρει μια πιο «ρεαλιστική» εμπειρία οδήγησης. Το αποτέλεσμα, όμως, μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί, όπως φάνηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media ο οδηγός:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rental (@rentalcarclub)

Ανοιχτή η συζήτηση για την ηχορύπανση στους δρόμους

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ηχορύπανση από τα οχήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, περισσότερο από το 20% των Ευρωπαίων εκτίθεται καθημερινά σε θόρυβο πάνω από τα όρια που θέτει η Ε.Ε., γεγονός που επιβαρύνει την υγεία. Γι’ αυτό και πολλές χώρες εγκαθιστούν ραντάρ ήχου –γνωστά και ως «μέδουσες»– για να εντοπίζουν θορυβώδη οχήματα και να επιβάλλουν πρόστιμα.

Η ιστορία του οδηγού στη Μινεσότα αποδεικνύει ότι, στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ακόμα και η ησυχία… μπορεί να γίνει αφορμή για φασαρία.