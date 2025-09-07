Αξεσουάρ αυτοκινήτου: Ο πειρασμός που μπορεί να σου κοστίσει ακριβά

Από εξατμίσεις που βρυχώνται μέχρι μεμβράνες που αλλάζουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου, η αγορά after-market αξεσουάρ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πίσω από την αισθητική ή ηχητική αναβάθμιση, κρύβονται νομικές παγίδες και πρόστιμα που μπορούν να αδειάσουν την τσέπη του οδηγού — και σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν ακόμα και την ασφαλιστική του κάλυψη.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προβλέπει σαφείς κανόνες: κάθε τροποποίηση που αλλοιώνει την ασφάλεια, την ορατότητα ή τα επίπεδα θορύβου του οχήματος επιφέρει σοβαρές κυρώσεις.

Ποια «καλούδια» μπορεί να γίνουν μπελάς

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Θόρυβος ή ρύποι πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ισοδυναμούν με πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Φώτα πορείας

Ισχυροί ή απορρυθμισμένοι προβολείς που προκαλούν θάμβωση τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για έναν μήνα.

Αντηλιακές μεμβράνες

Επιτρέπονται μόνο με συντελεστή μετάδοσης φωτός ≥75% στο μπροστινό παρμπρίζ και ≥70% στα πλαϊνά παράθυρα οδηγού/συνοδηγού. Διαφορετικά, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες.

Μεμβράνες αμαξώματος (car wrapping)

Η αλλαγή χρώματος πρέπει να δηλωθεί στο Υπουργείο Μεταφορών εντός 15 ημερών. Διαφορετικά, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Κοτσαδόρος

Από 1/11/2020 επιτρέπονται μόνο αναδιπλούμενοι ή αφαιρούμενοι κοτσαδόροι. Οδηγός χωρίς την απαιτούμενη άδεια ρυμούλκησης κινδυνεύει με φυλάκιση έως 12 μήνες και πρόστιμο 200 ευρώ.

Επιπλέον, αν δεν δηλωθεί στην ασφαλιστική, υπάρχει κίνδυνος μη κάλυψης ζημιών.

Ηχοσύστημα

Υπερβολική ένταση που ενοχλεί το κοινό επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 70 ημέρες και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Κάλυμμα πινακίδας κυκλοφορίας

Μη ευκρινείς ή παραποιημένες πινακίδες τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας και στοιχείων για 30 ημέρες, ενώ η παραποίηση μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως 1 έτος.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι αισθητικές αλλαγές μπορεί να προσφέρουν στυλ και προσωπικότητα στο αυτοκίνητο, αλλά αν δεν τηρούνται οι νόμοι, οι συνέπειες είναι σοβαρές.

Μάλιστα, την ώρα που η Τροχαία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για τη χρήση κράνους στις μοτοσικλέτες ή ζώνης ασφαλείας στα ΙΧ, ένας απλός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε ακριβά πρόστιμα και απώλεια της άδειας οδήγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.