Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;

Τα επικίνδυνα υψηλά επίπεδα θορύβου από την κυκλοφορία στην Ευρώπη θέτουν σχεδόν 112 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο σοβαρών μακροπρόθεσμων προβλημάτων υγείας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για την ηχορύπανση.

Η οδική κυκλοφορία είναι η κύρια πηγή ηχορύπανσης, επηρεάζοντας περίπου 92 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την ΕΕ.

Συγκριτικά, σύμφωνα με το euronews ο θόρυβος των σιδηροδρόμων επηρεάζει 18 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ η εναέρια κυκλοφορία επηρεάζει περίπου 2,6 εκατομμύρια.

Ο θόρυβος τη μέρα κα την νύχτα

Η Γαλλία έχει τον υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που εκτίθενται σε θόρυβο από τις μεταφορές πάνω από το όριο ασφαλείας της ΕΕ, με 24 εκατομμύρια να επηρεάζονται.

Σχεδόν το 90% αυτού προκαλείται από την οδική κυκλοφορία.

Τη νύχτα, ωστόσο, είναι η Γερμανία όπου οι περισσότεροι πολίτες εκτίθενται σε ηχορύπανση: 15 εκατομμύρια.

Βέβαια, σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό της χώρας, σχεδόν το 70% στο Λουξεμβούργου εκτίθεται σε επιβλαβή επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια της ημέρας και το 50% κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο θόρυβος των μεταφορών συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα

Μαζί με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις ακραίες θερμοκρασίες, ο θόρυβος των μεταφορών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές για την υγεία στην Ευρώπη.

Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται ήχους από 0 έως 120-140 dB (ντεσιμπέλ).

Για παράδειγμα, ένας ψίθυρος είναι περίπου 30 dB και μια συνομιλία είναι περίπου 60 dB.

Όσον αφορά τον θόρυβο των μεταφορών, ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει τα 100 dB, ενώ ένας αεροπλάνου που απογειώνεται μπορεί να φτάσει τα 120 dB.

Ωστόσο, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο θεωρεί ότι κάθε θόρυβος από τις μεταφορές άνω των 55 dB είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία.

Η μακροχρόνια έκθεση διαταράσσει τον ύπνο και καταπονεί πολλαπλά συστήματα του οργανισμού, συμβάλλοντας σε καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις, διαταραχές της ψυχικής υγείας και ακόμη και πρόωρο θάνατο.

Κάθε χρόνο, τα επίπεδα θορύβου από τις μεταφορές συμβάλλουν σε 66.000 πρόωρους θανάτους, 50.000 νέες περιπτώσεις καρδιακών παθήσεων και 22.000 περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2.

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Ο ΕΟΠ προειδοποιεί ότι η ηχορύπανση μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση του κειμένου, τη συμπεριφορά και ακόμη και να οδηγήσει σε παχυσαρκία.

Ο ΕΟΠ εκτιμά επίσης ότι, αν και ο θόρυβος των σιδηροδρόμων επηρεάζει σήμερα λιγότερα άτομα από την οδική κυκλοφορία, «ο αντίκτυπός του θα μπορούσε να αυξηθεί λόγω της αυξημένης δραστηριότητας, των ταχύτερων τρένων και των νέων υποδομών».

Συνιστώμενα μέτρα

Για την επίλυση του προβλήματος, ο ΕΟΠ συνιστά να γίνουν επενδύσεις σε πιο αθόρυβα μέσα μεταφοράς και σε πιο προσεκτικό πολεοδομικό σχεδιασμό.

Η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου, είτε μέσω ενός κοντινού πάρκου είτε μέσω μιας θέας με πράσινο, μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του στρες και της ενόχλησης που προκαλεί ο συνεχής θόρυβος της κυκλοφορίας.

Η έκθεση σε φυσικούς ήχους, όπως το ρέον νερό ή το κελάηδισμα των πουλιών, μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντική ψυχολογική ανακούφιση.

Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, το μόνο συνιστώμενο μέτρο είναι η θέσπιση νυχτερινής απαγόρευσης πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια.