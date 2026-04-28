Classic Rock: Το νέο τεύχος είναι αφιερωμένο στο Woodstock – Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 3 Μαΐου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο τεύχος της σειράς Classic Rock – ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Woodstock
Την Κυριακή 3 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσκαλεί τους αναγνώστες σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, με την κυκλοφορία του τρίτου τόμου της σειράς Classic Rock, αφιερωμένο στο Woodstock, το σπουδαιότερο μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη.
Το καλοκαίρι του 1969 ήταν μια ασυνήθιστη εποχή στην αμερικανική ιστορία, ένα σημείο καμπής όπου ο χρόνος φαινόταν να συστέλλεται και να διαστέλλεται ταυτόχρονα, χωρώντας μέσα σε λίγες εβδομάδες κάποια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αλλά και κάποιους από τους χειρότερους εφιάλτες του δυτικού πολιτισμού. Το Γούντστοκ, επομένως, δεν ήταν απλώς μια διασκέδαση, ήταν μια προσωρινή απελευθέρωση από τον φόβο του θανάτου που καραδοκούσε σε έναν φάκελο στρατολογίας.
Ο νέος τόμος της σειράς Classic Rock επιχειρεί μια ουσιαστική κατάδυση στο θρυλικό τριήμερο του ’69, που διοργανώθηκε σε μόλις 3 εβδομάδες
και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Διαβάστε για το απίστευτο line up και την ενέργεια της «αντικουλτούρας» των χίπις της εποχής.
Η σειρά Classic Rock ξεχωρίζει για τον πλούτο και το βάθος της πληροφορίας που προσφέρει. Περιλαμβάνει αναλυτικές δισκογραφίες, κριτικές προσεγγίσεις εμβληματικών άλμπουμ και τραγουδιών, αλλά και άγνωστες ιστορίες και λεπτομέρειες που φωτίζουν νέες πτυχές της δημιουργικής πορείας των καλλιτεχνών. Παράλληλα, αναδεικνύει θρυλικά αντικείμενα και στιγμές που καθόρισαν την ιστορία της ροκ μουσικής.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, η έκδοση μετατρέπει την ανάγνωση σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. Μέσω QR codes, ο αναγνώστης μπορεί να μεταβεί απευθείας σε μουσικές πλατφόρμες και να ακούσει τα τραγούδια και τα άλμπουμ που παρουσιάζονται, συνδυάζοντας τη γνώση με την άμεση ακρόαση.
CLASSIC ROCK_Γ’ ΤΟΜΟΣ : WOODSTOCK
Κυκλοφορεί την Κυριακή 3 ΜΑΪΟΥ με ΤΟ ΒΗΜΑ
