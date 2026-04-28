Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ

Από νωρίς ξεκίνησαν και φέτος τα μεταγραφικά σενάρια, με δημοσίευμα από το εξωτερικό να εμπλέκει την ΑΕΚ με πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «africasoccer.com» αναφέρει πως η Ένωση ενδιαφέρεται σοβαρά για τον Φρανκ Κεσιέ.

Ο 29χρονος μέσος πραγματοποιεί φέτος εντυπωσιακή σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Αχλί όπου μετρά 38 εμφανίσεις με 10 γκολ και 4 ασίστ. Το καλοκαίρι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και σύμφωνα με το δημοσίευμα θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Οι «κιτρινόμαυροι» φέρονται να έχουν εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον τους προς τον Κεσιέ, ο οποίος βέβαια παίρνει 14 εκατ. ευρώ τον χρόνο στην Αλ Αχλί. Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κανείς πως για να υπάρξει οτιδήποτε σε ρεαλιστική βάση, θα πρέπει να ρίξει πάρα πολύ τις απαιτήσεις του.

Επίσης, για τον Κεσιέ ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες της Ευρώπης. Είναι σε καλή ηλικία και λογικά δεν θα δυσκολευτεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στο παρελθόν ο διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπαρτσελόνα και Μίλαν.

Από την ΑΕΚ πάντως γίνεται λόγος για ανυπόστατο σενάριο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό αυτή την στιγμή καθώς η ομάδα είναι συγκεντρωμένη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.