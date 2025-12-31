Σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών που θα εγκατασταθούν στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου 100 κάμερες που «πιάνουν» τις παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη, καθώς και άλλες οκτώ Τεχνητής Νοημοσύνης που εντοπίζουν παραβάσεις όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι πρώτες κάμερες AI για κόκκινο φανάρι τοποθετήθηκαν στην παραλιακή, με 24ωρη καθημερινή λειτουργία (φωτογραφίες/βίντεο, καταγραφή πινακίδας από πίσω για προστασία προσωπικών δεδομένων). Σταδιακά επεκτείνονται σε κόμβους όπως Πανεπιστημίου και Βασ. Σοφίας, Λ. Συγγρού και Αγ. Φωτεινής, Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου κ.ά., με στόχο την πλήρη ανάπτυξή τους εντός εξαμήνου.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία των συστημάτων τύπου Smart Red Traffic Light (π.χ. Tattile), η κάμερα «οπλίζει» στο κόκκινο, ορίζει εικονική γραμμή και τεκμηριώνει την παράβαση όταν περάσεις αυτή τη γραμμή.

Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που στρέφονται πλέον σε διαδικτυακές εφαρμογές που προειδοποιούν την ύπαρξη καμερών στους δρόμους. Μία από αυτές είναι η Waze που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τόσο την ύπαρξη καμερών όσο και άλλα συμβάντα, όπως ελέγχους και επικείμενους κινδύνους.

Ειδικότερα, η εν λόγω εφαρμογή είναι crowdsourced πλοήγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δηλώνουν ό,τι συναντούν στον δρόμο. Στην πράξη βλέπουν τα εξής:

• Κάμερες φωτεινών σηματοδοτών και ελέγχου ταχύτητας όπου επιτρέπεται η προβολή τους. Η σήμανσή τους στον χάρτη πραγματοποιείται και συντηρείται μέσω της κοινότητας και του map editor του Waze.

• Σχολικές ζώνες, κινδύνους, κλεισίματα, έργα, αλλά και live προειδοποιήσεις από άλλους οδηγούς (π.χ. αντικείμενο στο οδόστρωμα).

• Aναφορές «αστυνομίας/ελέγχων» και λοιπών συμβάντων. Μάλιστα υπάρχει τώρα και φωνητική αναφορά (Conversational Reporting) ώστε ο οδηγός να παραμένει συγκεντρωμένος στην πορεία του.

Πώς λειτουργεί

Εγκαθιστούμε την εφαρμογή Waze και επιλέγουμε «Αναφορά για συμβάν/κάμερα/κίνδυνο».

Στις ρυθμίσεις «Ειδοποιήσεις & αναφορές» επιλέγουμε τι θέλουμε να ακούμε (κάμερες, Αστυνομία, κινδύνους, σχολικές ζώνες κ.λπ.).

Είναι νόμιμο;

Η δημοσίευση θέσεων σταθερών καμερών/συστημάτων ελέγχου δεν είναι από μόνη της παράνομη. Καταγράφει δημόσιες υποδομές που ανακοινώνονται/σηματοδοτούνται από τις Αρχές (χαρακτηριστικά παραδείγματα οι επίσημες ανακοινώσεις Περιφέρειας για τις νέες κάμερες).

Οι εφαρμογές ενημέρωσης διαφέρουν από τις συσκευές ανίχνευσης. Οπότε, αυτό που απαγορεύεται ρητά στην Ελλάδα είναι η χρήση ανιχνευτών/παρεμβολέων radar (hardware). Το ίδιο ισχύει σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προειδοποίηση για μια κάμερα ή έναν έλεγχο δεν «νομιμοποιεί» την παράβαση. Το σωστό κίνητρο είναι η πρόληψη. Όταν ξέρεις ότι υπάρχει επιτήρηση, μειώνεις ταχύτητα, σέβεσαι το κόκκινο, φοράς ζώνη. Τέτοιου είδους εφαρμογές όπως η Waze μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, αρκεί να μην εκλαμβάνονται ως «κόλπο» για να ξεγελάσουμε τον ΚΟΚ.