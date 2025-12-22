Πότε στέλνονται τα πρώτα ραβασάκια για παραβάσεις που «έπιασαν» οι ΑΙ κάμερες
Οι κάμερες AI έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία της Αττικής και «έπιασαν» πάνω από 2.500 παραβάσεις σε μόλις 4 ημέρες
Από τα μέσα Ιανουαρίου θα σταλούν τα πρώτα «ραβασάκια» για τις παραβάσεις που κατέγραψαν οι «έξυπνες κάμερες», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δίνοντας διευκρινίσεις και για τις ενστάσεις οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά.
«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε.
Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν, είπε στο ΕΡΤnews, ο κ. Παπαστεργίου.
Κάμερες ΑΙ σε 8 σημεία: 2.500 παραβάσεις σε 4 μέρες
Από τα 8 σημεία που θα λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχύτητας με όριο τα 90km/hr.
Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.
«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου. Εξήγησε παράλληλα ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός.
«Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό», ανέφερε.«Ελπίζω μέσα Γενάρη να έχουμε υπογράψει πλέον με τις εταιρείες που παίρνουν τον διαγωνισμό για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τότε οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας.
Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, τρέχει διαγωνισμός για 600 κάμερες. «Συνεπώς πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.
