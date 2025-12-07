newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτά είναι τα 8 σημεία στην Αττική που μπαίνουν οι «έξυπνες» κάμερες ως τέλος του έτους
Ελλάδα 07 Δεκεμβρίου 2025 | 09:19

Αυτά είναι τα 8 σημεία στην Αττική που μπαίνουν οι «έξυπνες» κάμερες ως τέλος του έτους

Οι περιοχές όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Spotlight

Εως το τέλος του έτους θα λειτουργήσουν πιλοτικά κάμερες σε οκτώ σημεία της Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε Δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Συνοπτικά τα οκτώ σημεία είναι:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερµού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα στηθούν σε σημεία υψηλού κινδύνου στην Αττική και θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση των ελέγχων αποσκοπεί στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Η κεντρική διάσταση της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό θα διασυνδέει δεδομένα ελέγχου από φορητές συσκευές και κάμερες παρακολούθησης, προσφέροντας αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία παραβάσεων.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

«Ο νόμος για την «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» είναι μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά απλώς διαδικασίες, αλλά την ίδια την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε άνθρωπος που χάνεται στην άσφαλτο, μας υπενθυμίζει ότι η αδράνεια δεν είναι επιλογή» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Γι’ αυτό», συνεχίσει ο κ. Παπαστεργίου, «και προχωρούμε σε ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών των συγκρούσεων: την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού, την παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, τη μη χρήση κράνους και ζώνης».

«Η μεταρρύθμιση στην οποία προχωρούμε με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη στηρίζεται σε δύο κρίσιμους άξονες. Πρώτον, στην εγκατάσταση καμερών σε επικίνδυνα σημεία, εκεί όπου η εμπειρία και τα δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα ατυχημάτων. Δεύτερον, στο νέο «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα», ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει άμεση ενημέρωση του πολίτη, γρήγορη βεβαίωση της παράβασης, απλοποιημένες ενστάσεις και ηλεκτρονική πληρωμή, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία», υπογραμμίζει.

«Ήδη, ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου, με την εγκατάσταση καμερών σε οκτώ σημεία της Αττικής, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου. Ο στόχος μας παραμένει απλός και βαθιά ανθρώπινος: λιγότερες παραβάσεις, ασφαλέστεροι δρόμοι και, πάνω απ’ όλα, περισσότερες ζωές που θα σωθούν», καταλήγει ο υπουργός.

Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων. Η Περιφέρεια Αττικής, επίσης, θα εγκαταστήσει 388 κάμερες, οι οποίες θα «κουμπώσουν» στο Ε.Η.Σ., μαζί και με εκείνες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Αττική οδό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και θα συμβάλλει στην ταχύτερη αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα, η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης θα γίνεται άμεσα με την καταγραφή παραβάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.

Η εφαρμογή του μέτρου θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, με πιο διαφανείς διαδικασίες καταγραφής παραβάσεων και ισχύς των προστίμων. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των προστίμων τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Επίσης, το νέο σύστημα θα ελαφρύνει το «φορτίο» των αστυνομικών αρχών, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη εστίαση στην αστυνόμευση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, η οποία σήμερα είναι κάτω από 10% κατά τον πρώτο χρόνο, με στόχο τα έσοδα των Δήμων όχι μόνο να παραμένουν απολύτως ακέραια, αλλά και να εισπράττονται πραγματικά.

Το Ε.Η.Σ. θα διαθέτει ανοικτά δεδομένα, απολύτως ανωνυμοποιημένα, ώστε φορείς, ερευνητές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία για τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας. Ένας από τους κύριους στόχους του νόμου, άλλωστε, είναι η ενίσχυση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην κοινωνία. Δραστηριότητες ενημέρωσης, εκπαιδευτικές καμπάνιες και σεμινάρια θα καλλιεργήσουν μια νέα νοοτροπία γύρω από την οδική ασφάλεια.

Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου θα έχει άμεσες θετικές συνέπειες για την κοινωνία. Οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς στους δρόμους και θα ενισχύεται η εμπιστοσύνη τους στις δημόσιες αρχές, προάγοντας τη συμμετοχή και την ευθύνη. Οι διαδικασίες επιβολής θα επικαιροποιηθούν, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν άμεσα τις συνέπειες των πράξεών τους, αποτρέποντας έτσι τις τροχαίες παραβάσεις.

Η ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής θα βελτιώσει τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και θα ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις στην επιβολή προστίμων. Το νέο σύστημα απαιτεί συνεργασία και συμμετοχή από όλους, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις διαδικασίες και την προώθηση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, η εφαρμογή του συστήματος τονίζει τη σημασία της χρηστής διοίκησης και της ευθύνης του κράτους απέναντι στους πολίτες, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη διαφάνεια στις διαδικασίες.

Μέσω αυτού του τρόπου, η κυβέρνηση επιδιώκει να οικοδομήσει ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δημόσιες αρχές. Η στήριξη και η συμμετοχή των πολιτών είναι κρίσιμες για τη θετική εξέλιξη της πρωτοβουλίας και τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνείδησης και υπευθυνότητας γύρω από την οδική ασφάλεια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη και Απασχόληση: Ποιους κλάδους χτυπά πρώτα;

Τεχνητή Νοημοσύνη και Απασχόληση: Ποιους κλάδους χτυπά πρώτα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Καιρός: Συννεφιασμένος την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης – Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Πρόγνωση ΕΜΥ 07.12.25

Συννεφιασμένος ο καιρός την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης - Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μεμονωμένες καταιγίδες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες
Ανατροπή 06.12.25

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες

Πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σκάφος. Πιθανόν είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν. Δύο στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου
Τραγωδία 06.12.25

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια συνελήφθησαν οι γονείς του αγοριού 2 ετών που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Το παιδί δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας.

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Ελλάδα 06.12.25

Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 26 ν.μ. νότια της Χρυσής, με διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία της Τουρκίας να εντοπίζει την μισοβυθισμένη λεμβο και να ειδοποιεί την Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
Ελλάδα 06.12.25

Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Social 07.12.25

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς σχολιάζει την ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, παρουσιάζοντας έναν μαθητή που μπερδεύει το βιβλίο με το κινητό

Σύνταξη
Ινδία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο – Τουλάχιστον 25 νεκροί
Στην Γκόα 07.12.25

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην Ινδία - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα στην Ινδία

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» – Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας
Χωρίς πρόοδο 07.12.25

Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» - Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 07.12.25

«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League

Με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ, o Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 15 φέτος συνολικά και 12 στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι σκοράρει περισσότερο από τη μισή σχεδόν Super League!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Καιρός: Συννεφιασμένος την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης – Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Πρόγνωση ΕΜΥ 07.12.25

Συννεφιασμένος ο καιρός την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης - Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μεμονωμένες καταιγίδες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο
Εξαντλημένο προσωπικό 07.12.25

Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα σφάλματα που προκαλούν σωματικές ή ψυχολογικές βλάβες σε ασθενείς - Οι δικαστικές αποφάσεις για τα ιατρικά λάθη και οι αποζημιώσεις για τους παθόντες

Μιχάλης Γελασάκης
Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs
Ενεργός γήρανση 07.12.25

Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs

Oι αλλαγές στο δημογραφικό φέρνουν αύξηση των εργασιών που θεωρούνται «φιλικές προς τους ηλικιωμένους», διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΒRD. Tι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»
Μαξιμαλισμός 07.12.25

«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»

Διχασμός στη Δύση, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ρωσίας, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών: εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει ήδη με τους δικούς του όρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο