07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 18:19

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Εδώ οι κάμερες, εκεί οι κάμερες, πού είναι τελικά οι 388 κάμερες; Η εγκατάσταση των πρώτων αυτών καμερών νέας γενιάς σε 41 οδικούς κόμβους της πρωτεύουσας από την Περιφέρεια Αττικής φαίνεται πως θα καθυστερήσει κι άλλο, με κάποιους να τοποθετούν χρονικά την υλοποίηση του έργου στις αρχές του 2026.

Από τον περασμένο Ιούλιο θα έπρεπε να βρίσκονται στη… θέση τους οι πρώτες κάμερες ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, όπως άλλωστε όριζε και η σύμβαση που είχε υπογράψει έναν χρόνο πριν, στις 11 Νοεμβρίου του 2024, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με την ανάδοχο εταιρεία. Τότε, μάλιστα, είχε αποφασιστεί η τοποθέτηση των καμερών να γίνει, κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων υπηρεσιών της Τροχαίας Αττικής, σε καίρια σημεία του Λεκανοπεδίου όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα. Ετσι, ενδεικτικά, συσκευές παρακολούθησης θα τοποθετούνταν στις διασταυρώσεις των λεωφόρων Συγγρού, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισίας, Πειραιώς, και Βασιλίσσης Αμαλίας. Η σύμβαση ανήλθε σε 17.567.000 ευρώ, ποσό που θα κάλυπταν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οπως όλα δείχνουν, το έργο της εγκατάστασης των συσκευών παρακολούθησης δεν έχει προχωρήσει εξαιτίας προβλημάτων με την ανάδοχο εταιρεία. Αυτή η καθυστέρηση είναι και ο λόγος που επεβλήθη στην εταιρεία πρόστιμο περίπου 90.000 ευρώ. Το θέμα έφτασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου, όπου επισημάνθηκε πως ο ανάδοχος θα έπρεπε να έχει παραδώσει 90 κάμερες εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας (που έληξε στις 11 Μαρτίου), 140 κάμερες εντός της 2ης τμηματικής προθεσμίας (που έληξε στις 11 Ιουλίου) και 158 κάμερες εντός της 3ης τμηματικής προθεσμίας. Από την πλευρά του ο ανάδοχος επικαλείται καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες όσον αφορά την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών. Πάντως, με απόφαση του Συμβουλίου δίνεται παράταση στην ανάδοχο εταιρεία μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό που μέχρι σήμερα δεν έχει εγκαταστήσει.

Καθυστερήσεις

Στελέχη της Περιφέρειας Αττικής τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η διαδικασία θα καθυστερήσει, ωστόσο το έργο με τις 388 κάμερες σε κρίσιμα σημεία του Λεκανοπεδίου θα υλοποιηθεί. Προς το παρόν δεν τίθεται θέμα νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, παρά μόνο συμμόρφωση της εταιρείας με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Υπενθυμίζεται πως οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα τοποθετηθούν στα φανάρια και θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου – καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Μάλιστα, όπως έχει προβλεφθεί, προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι 388 κάμερες θα είναι οι πρώτες από τις συνολικά 2.888 κάμερες που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο όχι μόνο της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας, όπως, άλλωστε,  προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.» (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) θα… κόβει κλήσεις σε οδηγούς που παραβιάζουν τον ΚΟΚ και θα τις στέλνει απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο Gov.gr. Το υλικό από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Διευκρινίζεται πως αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΟΚ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Vita.gr
OT FORUM
Xρηματιστήριο Αθηνών
inWellness
Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»
Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Τέλος οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
