Τι ισχύει τελικά με τις κάμερες στους δρόμους

Χιλιάδες κάμερες διάσπαρτες σε δρόμους, φανάρια, γέφυρες και διαβάσεις διαθέτει σήμερα η Αττική, όμως ελάχιστες έχουν πραγματική δυνατότητα βεβαίωσης τροχαίων παραβάσεων. Οι περισσότερες χρησιμεύουν για την εποπτεία του κυκλοφοριακού προβλήματος και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς τα συστήματα αυτόματης καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων και επιβολής των αντίστοιχων ποινών που προβλέπει ο ΚΟΚ βρίσκονται ακόμα σε φάση ολοκλήρωσης!

Πιλοτικά λειτουργούν οι κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στην Ποσειδώνος – Δεν αποστέλλουν κλήσεις

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους δρόμους της Αττικής υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες και ανενεργές περίπου 1.500 κάμερες του συστήματος C4i, «ενθύμιο» των Ολυμπιακών Αγώνων!

Η «καμερολαγνεία» που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σχετίζεται κυρίως με την επικείμενη εγκατάσταση των πρώτων 388 καμερών νέας γενιάς σε 41 οδικούς κόμβους της πρωτεύουσας από την Περιφέρεια Αττικής και με την ενεργοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων, που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια.

Η εγκατάσταση των πρώτων 388 καμερών νέας γενιάς στην Αττική καθυστερεί, καθώς το έργο, που περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση, δεν ολοκληρώθηκε εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος των 18 μηνών. Επίσης, το νέο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας» που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, με τα «αποκαλυπτήριά» του να τοποθετούνται εντός του Νοεμβρίου. Μέχρι τότε οι κλήσεις αποστέλλονται μόνο με e-mail. Μετά την ενεργοποίηση του ψηφιακού συστήματος, ο πολίτης θα λαμβάνει τις κλήσεις με SMS στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ατομικής θυρίδας του στο Gov.gr.

Την ίδια στιγμή, με ορίζοντα τα τέλη του 2026, προχωρεί και το έργο των συναρμόδιων υπουργείων για την εγκατάσταση επιπλέον 2.500 «έξυπνων» καμερών σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Οι συνολικά 2.888 κάμερες, που θα ενσωματώνουν AI τεχνολογία για ανάλυση εικόνας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις, όπως κόκκινο φανάρι, μη χρήση ζώνης/κράνους και χρήση κινητού. Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την ΑΑΔΕ και θα επιτρέπει ηλεκτρονικές ενστάσεις και πληρωμές.

Βεβαιώνουν παραβάσεις

• 17 κάμερες στην Αττική Οδό: Βρίσκονται πίσω από γέφυρες με ειδική σήμανση, σε όλο το μήκος της Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Υμηττού. Καταγράφουν υπερβάσεις ταχύτητας. Αποτελούν το μοναδικό πλήρως πιστοποιημένο σύστημα που αποστέλλει κλήσεις.

• 12 κάμερες επιτήρησης λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ – 2023): Επιτηρούν τις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και Κηφισίας. Καταγράφουν την παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων και την υπέρβαση ταχύτητας.

Δεν έχουν ασύρματη μετάδοση – η Τροχαία αντλεί το υλικό επιτόπου!

• Φορητές κάμερες της ΕΛ.ΑΣ.: Είναι τοποθετημένες σε οχήματα της Τροχαίας. Καταγράφουν παραβάσεις ταχύτητας σε βασικούς άξονες όπως η Λεωφόρος Συγγρού.

Πιλοτικά

Πρόκειται για τις κάμερες παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Τοποθετήθηκαν στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Καλαμακίου. Καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις/ώρα, αλλά δεν αποστέλλουν κλήσεις. Καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Αντίστοιχη, πιλοτική κάμερα λειτουργεί και στη Λεωφόρο Μεσογείων, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμές.

• 10 κάμερες εντός των λεωφορείων ΟΣΥ: Τοποθετήθηκαν πρόσφατα και βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία. Καταγράφουν τους οδηγούς των ΙΧ, των ταξί και άλλων οχημάτων που κινούνται μέσα στις λεωφορειολωρίδες, μπροστά από τα αστικά λεωφορεία.

Δεν «κόβουν» κλήσεις

• Οι 250 κάμερες διαχείρισης της κυκλοφορίας: Αφορούν αποκλειστικά την εποπτεία της κυκλοφορίας. Βρίσκονται σε τσιμεντένιους ιστούς 12 μέτρων, τοποθετημένες από το 2004. Δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ. Δεν καταγράφουν ούτε πιστοποιούν παραβάσεις.

• Οι 70 κάμερες ασφαλείας: Πρόκειται για τις παλαιότερες. Εχουν ηλικία άνω των 40 ετών. Λειτουργούν μόνο για την ασφάλεια πολιτών.

• Μετρητές ροής κυκλοφορίας: Μικρές, πάνω στα φανάρια. Μετρούν μόνο τον κυκλοφοριακό φόρτο των οδών. Δεν βεβαιώνουν παραβάσεις.

• Αισθητήρες «έξυπνων» διαβάσεων: Μοιάζουν με κάμερες αλλά δεν είναι. Πρόκειται για τις συσκευές ανίχνευσης της κίνησης των οχημάτων. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι να ενεργοποιούν τη λειτουργία των φαναριών σε πρότυπες διαβάσεις όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση.

Δεν λειτουργούν

• Οι 1.500 κάμερες του συστήματος C4i: Το παναττικό δίκτυο καμερών των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει ανενεργό. Βρίσκονται πάνω σε πράσινους μεταλλικούς ιστούς ύψους 7 μ., με λευκές κάμερες στραμμένες προς τα κάτω. Ομως, δεν συνδέονται με κανένα ενεργό σύστημα καταγραφής του περιεχομένου τους.

• Κάμερες ταχύτητας και επιτήρησης Λωρίδων Εκτακτης Ανάγκης: Ανενεργές παραμένουν και οι κάμερες για τις ΛΕΑ στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών-Κορίνθου, από το Δαφνί έως την Ελευσίνα.

• Οι «41 κάμερες» 17 Δήμων της Αττικής: Παρά τις διάφορες αναγγελίες, τέτοιες κάμερες δεν έχουν εγκατασταθεί. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος διαγωνισμός, ενώ οι ισχυρισμοί ότι καταγράφουν παραβάσεις αποτελούν fake news.

• Οι 388 κάμερες ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη: Πρόκειται για το έργο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο έχει μεν ανατεθεί σε ανάδοχο, αλλά μέχρι στιγμής η εγκατάσταση των 388 καμερών δεν έχει προχωρήσει.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ