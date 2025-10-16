newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Τι ισχύει τελικά με τις κάμερες στους δρόμους
Ελλάδα 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Τι ισχύει τελικά με τις κάμερες στους δρόμους

Ποιες λειτουργούν, ποιες όχι - Ποιες θα μπουν σε εφαρμογή - Ποιες κάμερες μετρούν μόνο τον κυκλοφοριακό φόρτο των οδών και δεν βεβαιώνουν παραβάσεις

ΡεπορτάζΚώστας Ντελέζος
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Χιλιάδες κάμερες διάσπαρτες σε δρόμους, φανάρια, γέφυρες και διαβάσεις διαθέτει σήμερα η Αττική,  όμως ελάχιστες έχουν πραγματική δυνατότητα βεβαίωσης τροχαίων παραβάσεων. Οι περισσότερες χρησιμεύουν για την εποπτεία του κυκλοφοριακού προβλήματος και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς τα συστήματα αυτόματης καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων και επιβολής των αντίστοιχων ποινών που προβλέπει ο ΚΟΚ βρίσκονται ακόμα σε φάση ολοκλήρωσης!

Πιλοτικά λειτουργούν οι κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στην Ποσειδώνος – Δεν αποστέλλουν κλήσεις

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους δρόμους της Αττικής υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες και ανενεργές περίπου 1.500 κάμερες του συστήματος C4i, «ενθύμιο» των Ολυμπιακών Αγώνων!

Η «καμερολαγνεία» που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σχετίζεται κυρίως με την επικείμενη εγκατάσταση των πρώτων 388 καμερών νέας γενιάς σε 41 οδικούς κόμβους της πρωτεύουσας από την Περιφέρεια Αττικής και με την ενεργοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων, που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια.

Η εγκατάσταση των πρώτων 388 καμερών νέας γενιάς στην Αττική καθυστερεί, καθώς το έργο, που περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση, δεν ολοκληρώθηκε εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος των 18 μηνών. Επίσης, το νέο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων Τροχαίας» που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, με τα «αποκαλυπτήριά» του να τοποθετούνται εντός του Νοεμβρίου. Μέχρι τότε οι κλήσεις αποστέλλονται μόνο με e-mail. Μετά την ενεργοποίηση του ψηφιακού συστήματος, ο πολίτης θα λαμβάνει τις κλήσεις με SMS στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ατομικής θυρίδας του στο Gov.gr.

Την ίδια στιγμή, με ορίζοντα τα τέλη του 2026, προχωρεί και το έργο των συναρμόδιων υπουργείων για την εγκατάσταση επιπλέον 2.500 «έξυπνων» καμερών σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Οι συνολικά 2.888 κάμερες, που θα ενσωματώνουν AI τεχνολογία για ανάλυση εικόνας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις, όπως κόκκινο φανάρι, μη χρήση ζώνης/κράνους και χρήση κινητού. Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την ΑΑΔΕ και θα επιτρέπει ηλεκτρονικές ενστάσεις και πληρωμές.

Βεβαιώνουν παραβάσεις

• 17 κάμερες στην Αττική Οδό: Βρίσκονται πίσω από γέφυρες με ειδική σήμανση, σε όλο το μήκος της Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Υμηττού. Καταγράφουν υπερβάσεις ταχύτητας. Αποτελούν το μοναδικό πλήρως πιστοποιημένο σύστημα που αποστέλλει κλήσεις.

• 12 κάμερες επιτήρησης λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ – 2023): Επιτηρούν τις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και Κηφισίας. Καταγράφουν την παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων και την υπέρβαση ταχύτητας.
Δεν έχουν ασύρματη μετάδοση – η Τροχαία αντλεί το υλικό επιτόπου!

• Φορητές κάμερες της ΕΛ.ΑΣ.: Είναι τοποθετημένες σε οχήματα της Τροχαίας. Καταγράφουν παραβάσεις ταχύτητας σε βασικούς άξονες όπως η Λεωφόρος Συγγρού.

Πιλοτικά

Πρόκειται για τις κάμερες παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Τοποθετήθηκαν στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Καλαμακίου. Καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις/ώρα, αλλά δεν αποστέλλουν κλήσεις. Καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Αντίστοιχη, πιλοτική κάμερα λειτουργεί και στη Λεωφόρο Μεσογείων, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμές.

• 10 κάμερες εντός των λεωφορείων ΟΣΥ: Τοποθετήθηκαν πρόσφατα και βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία. Καταγράφουν τους οδηγούς των ΙΧ, των ταξί και άλλων οχημάτων που κινούνται μέσα στις λεωφορειολωρίδες, μπροστά από τα αστικά λεωφορεία.

Δεν «κόβουν» κλήσεις

• Οι 250 κάμερες διαχείρισης της κυκλοφορίας: Αφορούν αποκλειστικά την εποπτεία της κυκλοφορίας. Βρίσκονται σε τσιμεντένιους ιστούς 12 μέτρων, τοποθετημένες από το 2004. Δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ. Δεν καταγράφουν ούτε πιστοποιούν παραβάσεις.

• Οι 70 κάμερες ασφαλείας: Πρόκειται για τις παλαιότερες. Εχουν ηλικία άνω των 40 ετών. Λειτουργούν μόνο για την ασφάλεια πολιτών.

• Μετρητές ροής κυκλοφορίας: Μικρές, πάνω στα φανάρια. Μετρούν μόνο τον κυκλοφοριακό φόρτο των οδών. Δεν βεβαιώνουν παραβάσεις.

• Αισθητήρες «έξυπνων» διαβάσεων: Μοιάζουν με κάμερες αλλά δεν είναι. Πρόκειται για τις συσκευές ανίχνευσης της κίνησης των οχημάτων. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι να ενεργοποιούν τη λειτουργία των φαναριών σε πρότυπες διαβάσεις όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση.

Δεν λειτουργούν

• Οι 1.500 κάμερες του συστήματος C4i: Το παναττικό δίκτυο καμερών των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει ανενεργό. Βρίσκονται πάνω σε πράσινους μεταλλικούς ιστούς ύψους 7 μ., με λευκές κάμερες στραμμένες προς τα κάτω. Ομως, δεν συνδέονται με κανένα ενεργό σύστημα καταγραφής του περιεχομένου τους.

• Κάμερες ταχύτητας και επιτήρησης Λωρίδων Εκτακτης Ανάγκης: Ανενεργές παραμένουν και οι κάμερες για τις ΛΕΑ στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών-Κορίνθου, από το Δαφνί έως την Ελευσίνα.

• Οι «41 κάμερες» 17 Δήμων της Αττικής: Παρά τις διάφορες αναγγελίες, τέτοιες κάμερες δεν έχουν εγκατασταθεί. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος διαγωνισμός, ενώ οι ισχυρισμοί ότι καταγράφουν παραβάσεις αποτελούν fake news.

• Οι 388 κάμερες ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη: Πρόκειται για το έργο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο έχει μεν ανατεθεί σε ανάδοχο, αλλά μέχρι στιγμής η εγκατάσταση των 388 καμερών δεν έχει προχωρήσει.

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 15.10.25

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς

Οι δύο νεαροί από φίλοι πλέον αλληλοκατηγορούνται για το έγκλημα στο κάμπινγκ - Συγκλονισμένοι δηλώνουν όσοι γνωρίζουν τους 22χρονους στην Καλλιθέα όπου έμεναν

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
