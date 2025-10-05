Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 41 έξυπνες κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής

Ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες 41 έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αττικής οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις, ενώ το πρόστιμο θα αποστέλλεται στους παραβάτες είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω gov.gr.

Στο μάτι των νέων έξυπνων καμερών θα βρίσκονται πλέον οι παραβάτες του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι πρώτες 41 κάμερες βρίσκονται ήδη σε 17 δήμους του λεκανοπεδίου, ενώ μέχρι το 2026 σχεδιάζεται να ξεπεράσουν τις 500. Θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και σε επικίνδυνες διασταυρώσει, με στόχο να περιοριστούν τόσο τα τροχαία όσο και οι παραβάσεις του ΚΟΚ.

Οι νέες συσκευές θα εντοπίζουν αυτόματα παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης και κράνους. Θα καταγράφουν επί 24ώρες αυτόματα κάθε παράβαση.

Οι φωτογραφίες ή το βίντεο θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου μετά από έλεγχο, θα επιβεβαιώνεται η παράβαση. Το ραβασάκι θα στέλνεται στον παραβάτη οδηγό είτε ταχυδρομικά είτε μέσω gov.gr.

Οι κάμερες θα βλέπουν τα πάντα με ακρίβεια και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλες τους οι κινήσεις θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός, θα μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ώστε να μεταφερθεί το πρόστιμο στον πραγματικό παραβάτη.

Πού θα βρίσκονται οι 388 κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6

Κηφισού – Λένορμαν – 6

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4

Άλλα σημεία έχουν επιλεγεί σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.