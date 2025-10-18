Γιατί δεν «γράφουν» οι κάμερες κυκλοφορίας; Τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής;
Παρά τις όποιες εξαγγελίες, οι κάμερες που θα «έκοβαν» κλήσεις στους δρόμους δεν λειτουργούν στους δρόμους της Αττικής.
Κάμερες εδώ, κάμερες παντού, όμως καμία κάμερα δεν δουλεύει. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς αυτό που συμβαίνει στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Την ώρα που παρά την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (KOK), η συμπεριφορά αρκετών οδηγών παραμένει ανεύθυνη και άκρως επικίνδυνη, οι πολυδιαφημισμένες κάμερες που θα τοποθετούνταν σε αρκετά σημεία της Αθήνας και θα κατέγραφαν παραβιάσεις, προς το παρόν παραμένουν άφαντες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και όσες έχουν ήδη τοποθετηθεί, αφορούν αποκλειστικά την εποπτεία της κυκλοφορίας.
Μιλώντας στο MEGA ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας, Κίμωνας Λογοθέτης, τόνισε ότιο «έπρεπε να έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση τους τον Φεβρουάριο του ’25, αλλά μέχρι και σήμερα καμία κάμερα δεν έχει τοποθετηθεί».
Καταγράφουν παραβάσεις, χωρίς κλήσεις
Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά από το 2021 οι δύο πρώτες κάμερες, που σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις την ώρα.
Τι ισχύει όμως με τις συγκεκριμένες κάμερες 4 χρόνια μετά; «Καταγράφουν τις παραβάσεις, δεν έχει γίνει όμως η διασύνδεση με την Ελληνική Αστυνομία, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ενιαίο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων. Ακόμη, οι κλήσεις φθάνουν στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά οι κλήσεις αυτές δεν φθάνουν ποτέ στους παραβάτες οδηγούς», προσθέτει ο κ. Λογοθέτης.
Χιλιάδες κάμερες από το 2026
Μέσα στο 2026 έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν 2.000 σταθερές και 500 κινητές κάμερες καταγραφής παραβάσεων.
Πρώτα όμως πρέπει να γίνει η δημοπρασία και να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, κάτι που σημαίνει πως κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ότι όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος.
