Γιατί δεν «γράφουν» οι κάμερες κυκλοφορίας; Τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής;
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 23:47

Γιατί δεν «γράφουν» οι κάμερες κυκλοφορίας; Τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής;

Παρά τις όποιες εξαγγελίες, οι κάμερες που θα «έκοβαν» κλήσεις στους δρόμους δεν λειτουργούν στους δρόμους της Αττικής.

Σύνταξη
Κάμερες εδώ, κάμερες παντού, όμως καμία κάμερα δεν δουλεύει. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς αυτό που συμβαίνει στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Την ώρα που παρά την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (KOK), η συμπεριφορά αρκετών οδηγών παραμένει ανεύθυνη και άκρως επικίνδυνη, οι πολυδιαφημισμένες κάμερες που θα τοποθετούνταν σε αρκετά σημεία της Αθήνας και θα κατέγραφαν παραβιάσεις, προς το παρόν παραμένουν άφαντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και όσες έχουν ήδη τοποθετηθεί, αφορούν αποκλειστικά την εποπτεία της κυκλοφορίας.

Μιλώντας στο MEGA ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας, Κίμωνας Λογοθέτης, τόνισε ότιο «έπρεπε να έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση τους τον Φεβρουάριο του ’25, αλλά μέχρι και σήμερα καμία κάμερα δεν έχει τοποθετηθεί».

Καταγράφουν παραβάσεις, χωρίς κλήσεις

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά από το 2021 οι δύο πρώτες κάμερες, που σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις την ώρα.

Τι ισχύει όμως με τις συγκεκριμένες κάμερες 4 χρόνια μετά; «Καταγράφουν τις παραβάσεις, δεν έχει γίνει όμως η διασύνδεση με την Ελληνική Αστυνομία, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ενιαίο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων. Ακόμη, οι κλήσεις φθάνουν στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά οι κλήσεις αυτές δεν φθάνουν ποτέ στους παραβάτες οδηγούς», προσθέτει ο κ. Λογοθέτης.

Χιλιάδες κάμερες από το 2026

Μέσα στο 2026 έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν 2.000 σταθερές και 500 κινητές κάμερες καταγραφής παραβάσεων.

Πρώτα όμως πρέπει να γίνει η δημοπρασία και να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, κάτι που σημαίνει πως κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια ότι όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος.

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας
Ελλάδα 18.10.25

Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τον ρόλο που διαδραματίζει η βάση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησαν την ελληνική κυβέρνηση για στενή συνεργασία με το Ισραήλ.

Ρωμανός Λιούτας
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
Ελλάδα 18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
