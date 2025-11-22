newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κάμερες σε 600 λεωφορεία για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα μέσω ΑΙ
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 09:33

Κάμερες σε 600 λεωφορεία για να καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα μέσω ΑΙ

Με κάμερες σε 600 λεωφορεία το σαφάρι ελέγχων για παραβάσεις του ΚΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Στο κυνήγι των ελέγχων για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα μπουν 600 λεωφορεία της ΟΣΥ καταγράφοντας προβλήματα του οδικού δικτύου αλλά και «μοιράζοντας» κλήσεις.

Ψηφιακές κάμερες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα 600 λεωφορεία της ΟΣΥ, που θα εντοπίζουν παραβάσεις με στόχο όχι μόνο να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες αλλά να καταγράφουν τα προβλήματα του οδικού δικτύου.

Στον «αέρα» βρίσκεται ήδη ο διαγωνισμός της ΟΣΥ για την προμήθεια λειτουργίας του «Συστήματος Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων με Ειδικές Ηλεκτρονικές Συσκευές (Σταθερές Κάμερες) με πρόβλεψη και του άρθρου 107 ΚΟΚ». Πρόκειται για έργο αξίας άνω των 1,56 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. και χρόνο υλοποίησης 12 μηνών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, και την αποσφράγιση των προσφορών για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Το σύστημα με τις ψηφιακές κάμερες ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 10 λεωφορειακές γραμμές της Αττικής. Είναι τοποθετημένες σε σημείο όπου μπορούν να καταγράψουν κάθε όχημα που εισβάλλει παράνομα στη λεωφορειολωρίδα, ποιος έχει παρκάρει παράνομα αλλά και πολλές ακόμη παραβάσεις.

Πώς θα λειτουργεί

Το σύστημα θα συλλέγει, θα αποθηκεύει και θα αναλύει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με: τις συνθήκες κυκλοφορίας και τη ροή των οχημάτων, την κατάσταση των οδικών υποδομών (π.χ. φθορές, λακκούβες, ρωγμές), και τις τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται γύρω από τα λεωφορεία, όπως παράνομη στάση, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή κίνηση οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου, όπως επισημαίνεται, στην προκήρυξη, είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου της Ο.ΣΥ., η ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών και οδηγών, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για συμβάντα που απαιτούν παρέμβαση. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των δρομολογίων, τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης και τη χάραξη πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας.

Το σύστημα με τις ψηφιακές κάμερες ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 10 λεωφορειακές γραμμές της Αττικής – Είναι τοποθετημένες σε σημείο όπου μπορούν να καταγράψουν κάθε όχημα που εισβάλλει παράνομα στη λεωφορειολωρίδα

Η εγκατάσταση του συστήματος στηρίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως οι ψηφιακές κάμερες υψηλής ανάλυσης, ικανές να λειτουργούν μέρα και νύχτα, καταγράφοντας εικόνες και βίντεο με ακρίβεια, αισθητήρες IoT (Internet of Things) που θα συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής όρασης για την αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, οχημάτων και παραβάσεων, ενώ το σύστημα θα διαθέτει πλατφόρμα διαχείρισης στο cloud, μέσω της οποίας το προσωπικό της Ο.ΣΥ. θα μπορεί να παρακολουθεί, να αναλύει και να οπτικοποιεί τα δεδομένα.

Το λογισμικό του συστήματος θα μετατρέπει τις πολλαπλές ροές βίντεο σε αναλυτικά στοιχεία, ενώ θα προσφέρει δυνατότητες πρόβλεψης της κυκλοφορίας και έγκαιρης ειδοποίησης για τροχαία συμβάντα ή προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η κεντρική πλατφόρμα θα αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος και θα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά υποσυστήματα:

Αξιολόγηση συμπεριφοράς οδηγών και εντοπισμού παραβάσεων ΚΟΚ: Θα εντοπίζει και θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο παραβάσεις, όπως παράνομη στάση, παραβίαση σηματοδότη ή κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδα με τις κλήσεις να αποστέλλονται απευθείας στη θυρίδα του πολίτη.

Πολλαπλή παρακολούθηση οχημάτων και στόλου: Θα παρέχει ζωντανή εικόνα των λεωφορείων και της κυκλοφορίας μέσω διαδραστικών χαρτών.

Αξιολόγηση δομικής υγείας των οδικών αρτηριών: Θα αναγνωρίζει φθορές, ρωγμές και ανωμαλίες, ταξινομώντας τις ανάλογα με τη σοβαρότητα.

Οπτικοποίηση στατιστικών και δεδομένων: Θα παρουσιάζει όλα τα ευρήματα μέσα από γραφήματα, πίνακες και χάρτες θερμότητας.

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιηθούν έχουν εκπαιδευτεί με πραγματικά δεδομένα κυκλοφορίας, επιτρέποντας στο σύστημα να αναγνωρίζει και να ταξινομεί διαφορετικά είδη οχημάτων (αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, λεωφορεία).

Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, θα υπολογίζονται κρίσιμες μετρικές όπως: ο αριθμός και η ταχύτητα οχημάτων ανά κατηγορία, ο μέσος χρόνος καθυστέρησης, τα επίπεδα συμφόρησης, και οι εκπομπές CO2 ανά ροή κυκλοφορίας.

Τα δεδομένα αυτά θα απεικονίζονται με θερμικούς χάρτες, επιτρέποντας στον οργανισμό να εντοπίζει έγκαιρα προβληματικά σημεία του δικτύου. Η τεχνολογία αυτή θα βοηθήσει όχι μόνο στην καλύτερη διαχείριση του στόλου, αλλά και στη λήψη αποφάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των αστικών μετακινήσεων.

Με το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια οδηγών και επιβατών, θα βελτιωθεί η ποιότητα των δρομολογίων, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι καθυστερήσεις και το λειτουργικό κόστος με παράλληλη βελτίωση των οδικών υποδομών, χάρη στην ανάλυση των φθορών και της δομικής υγείας των δρόμων.

Μέσω της πλατφόρμας, το προσωπικό της Ο.ΣΥ. θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την κατάσταση κάθε λεωφορείου, τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί, αλλά και τις περιοχές με αυξημένη συμφόρηση ή κακή οδική κατάσταση. Όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών, φίλτρων αναζήτησης και ιστορικού.

Η εφαρμογή έρχεται ως αποτέλεσμα του άρθρου 107 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο επιτρέπει τη διαπίστωση τροχαίων παραβάσεων μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών και καμερών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής προειδοποίηση προς το κοινό.

Το σύστημα της Ο.ΣΥ. θα λειτουργεί αποκλειστικά ως καταγραφικό μέσο, αποστέλλοντας αυτοματοποιημένα τα δεδομένα στον αρμόδιο φορέα χωρίς οποιαδήποτε ανάλυση ή παρέμβαση από τον οργανισμό.

Παράλληλα, η Ο.ΣΥ. έχει ξεκινήσει διαδικασίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), τόσο για το προσωπικό της όσο και για τους πολίτες, εξασφαλίζοντας ότι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα, όπως σημειώνεται στη διακήρυξη.

Το νέο σύστημα θα μπορεί να διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα και συγκεκριμένα το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.).

Προβλέπεται μάλιστα να είναι επεκτάσιμο, ώστε στο μέλλον να μπορεί να αναγνωρίζει και νέες κατηγορίες παραβάσεων, όπως υπέρβαση ταχύτητας, παράβαση διάβασης πεζών ή απρόσεκτη οδήγηση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται σε 900.000 ευρώ (1.116.000 ευρώ με ΦΠΑ) για το βασικό έργο και 360.000 ευρώ (446.400 ευρώ με ΦΠΑ) ως δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή για πιθανή επέκταση του φυσικού αντικειμένου έως 40% του αρχικού προϋπολογισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση ή η προμήθεια του εξοπλισμού.

Η πιλοτική λειτουργία θα επιτρέψει την προσαρμογή των παραμέτρων του συστήματος στις πραγματικές ανάγκες, ενώ το προσωπικό της Ο.ΣΥ. θα εκπαιδευτεί στη χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων ανάλυσης από τον ανάδοχο του έργου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι 600 νέες κάμερες που θα προστεθούν στον στόλο των καμερών που λειτουργούν ήδη πιλοτικά στα λεωφορεία, έρχονται να ενισχύσουν ένα μέτρο που αποδίδει. «Όσο περισσότερο προστατεύουμε τις λεωφορειολωρίδες από παράνομη χρήση τους, τόσο πιο γρήγορα κινούνται τα λεωφορεία και αυτό είναι κάτι που νιώθει άμεσα ο πολίτης στη στάση» τόνισε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο