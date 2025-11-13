Στον σταθμό «Ακρόπολη» του μετρό οι πρώτες κάμερες ΑΙ για να εντοπίζονται επιβάτες χωρίς εισιτήριο
Το σύστημα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη όταν θα βλέπει διπλό ή τριπλό πέρασμα από την ίδια διέλευση θα χτυπάει συναγερμό
Από τον σταθμό «Ακρόπολη» του μετρό θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της εγκατάστασης καμερών με χρήση AI ώστε να εντοπίζονται επιβάτες χωρίς εισιτήριο.
Όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το σύστημα καμερών «θα βλέπει διπλό ή τριπλό πέρασμα σε ακραία περίπτωση από την ίδια διέλευση θα βαράει έναν συναγερμό. Ώστε εκείνην την ώρα να ειδοποιείται και το προσωπικό του σταθμού αλλά και να υπάρχει μια ειδοποίηση στο επιβατικό κοινό ότι οι παραβάτες τους βλέπουμε πλέον και ότι δεν είναι αποδεκτό το 1,20 του εισιτηρίου να μην το πληρώνεις, όπως το πληρώνει ο διπλανός σου».
«Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για κάμερες με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σε λεωφορεία»
Τόνισε, επίσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ» ότι έχει μειωθεί ο χρόνος που είναι ανοιχτή η πύλη για να περνά ο επιβάτης στους σταθμούς του μετρό. Παράλληλα, επισήμανε ότι το κόστος του εισιτηρίου δεν θα ανεβεί.
Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για 600 κάμερες με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κάμερες σε λεωφορεία. Οι κάμερες θα εντοπίζουν αυτόματα όσους οδηγούν ή έχουν παρκάρει στις λεωφορειολωρίδες, οπότε από το 2026 «όποιος μπαίνει μέσα θα παίρνει αυτόματα κλήση μέσω Gov.gr», όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.
Σημείωσε, ακόμη, ότι με ανάλογο σύστημα έχουν ήδη έρθει οι πρώτες 180 κλήσεις μέσω gov. gr μέσω καμερών στην Αττική Οδό αυτήν την εβδομάδα.
