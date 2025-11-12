Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Μοναστηράκι – Άρχισε να βγάζει καπνούς

Αναστάτωση προκλήθηκε στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι το απόγευμα της Τετάρτης (12/11), όταν συρμός άρχισε να βγάζει καπνούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΣΤΑΣΥ, υπήρξε έντονη μυρωδιά μετά από φρενάρισμα και το τρένο εκκενώθηκε προληπτικά, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι επιβάτες κατευθύνθηκαν σε ασφαλές σημείο και ο συρμός αποσύρθηκε.