02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:03

Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι

Μετά το μήνυμα, ο αστυνομικός θα βεβαιώνει την παράβαση και θα έρχεται ειδοποίηση στο wallet

Για τις κάμερες στους δρόμους που θα καταγράφουν τις παραβάσεις των οδηγών καθώς και τη διαδικασία ειδοποίησης των οδηγών για τις παραβάσεις, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στο MEGA τόνισε πως «αναφορικά με τις κάμερες, σήμερα περνά από την Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα ολοκληρώνουμε την νομοθεσία προκειμένου και το σύστημα για την ενιαία επιτήρηση ή παρατήρηση των καμερών να είναι νόμιμο και βέβαια να κινήσουμε διαδικασίες και διαγωνισμούς για την τοποθέτηση των νέων καμερών».

Όπως είπε, θα ανακοινωθούν τα σημεία που θα μπουν οι κάμερες. «Ο σκοπός δεν είναι να αιφνιδιάσουμε κανέναν αλλά οι πολίτες να ξέρουν ότι οι κάμερες δουλεύουν  και κλήσεις οι οποίες θα έρχονται για να μην περνούν με κόκκινο».

Η κουβέντα που θα γίνει στη Βουλή σήμερα – διευκρίνισε – αφορά στα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με τις κάμερες.

«Οι κάμερες θα γράφουν και από μπροστά ώστε να φαίνεται και το άτομο που οδηγεί. Οι καινούριου τύπου κάμερες έχουν εγκεκριμένους αλγόριθμους ΑΙ, και η φωτογραφία έχει θολωμένο όλο το υπόλοιπο τοπίο και αφήνει μόνο τον οδηγό ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία. Αστυνομικό όργανο δίνει την κλήση συνεπώς δεν υπάρχει αμφιβολία για την ροή της διαδικασίας», είπε αρχικά.

Πότε θα έρχεται η κλήση

Για το πότε θα έρχεται η κλήση: «Αυτός ήταν και ο πυρήνας του προβλήματος. Είχαμε κάμερες που δεν δούλευαν, είχαμε ένα κατακερματισμένο σύστημα, οι κλήσεις πήγαινα κάποια στιγμή στους δήμους και οι δήμοι είχαν περιθώριο 5 χρόνια να βεβαιώσουν την κλήση και άλλα 5 χρόνια να την εισπράξουν. Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι για παράβαση και μετά από κάποιες ώρες το αστυνομικό όργανο επιβεβαιώνει την παράβαση, θα έρχεται στο wallet. Σου έρχεται και η φωτογραφία στο κινητό σου για να επιβεβαιώσεις ότι ήσουν εσύ ή έγινε κάποιο λάθος» είπε για να προσθέσει.

«Έως τώρα ψάχνουμε κάμερες από τυροπιτάδικα και φαρμακεία για να βεβαιώσουμε παραβάσεις. Θα πρέπει να μπουν κάμερες σε επικίνδυνα σημεία. Είναι κάμερες ελέγχου παραβάσεων ΚΟΚ. Στην διάθεσή μας έχουμε περίπου 30 στην Αττική Οδό και άλλες 12 σε λεωφορειολωρίδες, ωστόσο η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε να βάζει 388 κάμερες και ξεκινά ο διαγωνισμός για 2.500 κάμερες σε όλη την Αττική. Είναι διπλές οι κάμερες. Κοιτάει ταχύτητα, ζώνη, κράνος, κόκκινο και άλλες παραβάσεις».

Για την πλατφόρμα ελέγχου πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Για την πλατφόρμα ελέγχου για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους: «Το υπ. Υγείας πέρασε ένα νομοσχέδιο το καλοκαίρι το οποίο έχει 3 βασικούς ψηφιακού πυλώνες. Πρώτον, πολλά κέντρα διασκέδασης έβαζαν μέσα ανήλικους κάτι που απαγορεύεται. Θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα που και το σχολείο και το κέντρο διασκέδασης να έχουν δηλώσει από πριν ότι υπάρχει ιδιωτική εκδήλωση.

Η δεύτερη πλατφόρμα είναι ποιοι προσφέρουν αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα. Όσοι πωλούν αυτά θα πρέπει να εγγραφούν για να ελεγχθούν και να υπάρχει μία ιχνηλάτηση. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι το πώς επιβεβαιώνεις την ηλικία του ανήλικου. Τα παιδιά δεν κυκλοφορούν με κανονικές ταυτότητες. το kids wallet είναι ήδη στον «αέρα» αλλά και στο κανονικό μας wallet μπορεί κάποιος να ελέγξει αν το παιδί είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη».

Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου
Εφετείο 02.12.25

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Καμπανού τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Σύνταξη
Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και καλεί το κοινό να επισκεφθεί πλοία και υποβρύχια
Ελλάδα 02.12.25

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και καλεί το κοινό να επισκεφθεί πλοία και υποβρύχια

Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο με σειρά εκδηλώσεις και δίνει τη δυναότητα στο κοινό για επισκέψεις σε μονάδες επιφανείας και υποβρύχια κατόπιν δηλώσεων συμμετοχής.

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
Ρόδος 02.12.25

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, 55χρονος πατέρας ο οποίος για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύνταξη
Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου
Εφετείο 02.12.25

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Καμπανού τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αποκέντρωση 02.12.25

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Σύνταξη
Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη

Η FIFA ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του VAR ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ, όπως το να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσης αποβολής με δεύτερη κίτρινη αλλά και στα κόρνερ.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 02.12.25

Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)

Πρόσωπο των ημερών για όλους τους λάθος λόγους είναι στη Βραζιλία ο προπονητής της Ιντερνασιονάλ, Αμπέλ Μπράγκα, για ένα απαράδεκτο ομοφοβικό σχόλιο που έκανε σε προσπάθειά του για... χιούμορ.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»
Euroleague 02.12.25

Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»

Ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει για γκαρντ, ο Σέιμπεν Λι έχει ανεβάσει τελευταία την απόδοσή του και στην Τουρκία κάνουν λόγο για επαφές των «ερυθρόλευκων» με την Εφές για την παραχώρηση του Αμερικανού.

Σύνταξη
Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
