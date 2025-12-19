newspaper
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Μπήκαν οι πρώτες κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στην Αττική
Αυτοδιοίκηση 19 Δεκεμβρίου 2025 | 11:59

Μπήκαν οι πρώτες κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στην Αττική

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ξεκίνησε χθες η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας».

Σύνταξη
Αυτοψία στον χώρο της εγκατάστασης των επτά πρώτων «έξυπνων» καμερών παρακολούθησης κυκλοφορίας, στη συμβολή των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας την έναρξη του σχετικού προγράμματος της Περιφέρειας για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας, ο κ. Χαρδαλιάς, «ξεκινάμε με την εγκατάσταση των πρώτων 44 καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας έως το Φεβρουάριο, ενώ μέχρι τον Ιούνιο το σύνολο των 388 καμερών της Περιφέρειας θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής.

Απόψε δεν εγκαινιάζουμε ένα τεχνολογικό έργο βιτρίνας. Εγκαινιάζουμε ένα έργο ζωής, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ξεκάθαρο στόχο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα προστίμων. Είναι θέμα ευθύνης, σεβασμού και πολιτισμού. Και σε αυτό το πεδίο, η Περιφέρεια Αττικής περνά από τα λόγια στις πράξεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη διαφάνεια».


Με τη συγκεκριμένη δράση, όπως προσθέτει το επίσημο δελτίο τύπου της περιφέρειας, η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την προμήθεια τοποθέτηση και λειτουργία 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις – τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες, ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση που τονίζει:

«Υπενθυμίζεται ότι οι κάμερες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Ακολούθως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας».

Σχέδιο οδικής ασφάλειας

Στις δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η εγκατάσταση των καμερών αποτελεί ένα μόνο τμήμα της ολιστικής στρατηγικής που έχει εκπονήσει η περιφερειακή αρχή, ώστε να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια στις κεντρικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.

«Το κρίσιμο αυτό έργο δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση. Εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οδική ασφάλεια, που υλοποιούμε με συνέπεια σε όλη την Αττική, αξιοποιώντας πόρους άνω των 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, αναφέροντας τρία ακόμα κρίσιμα έργα τα οποία υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση:

  • Την τοποθέτηση 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, με τις πρώτες να έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία και τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 6,6 εκατ. ευρώ.
  • Την τοποθέτηση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, ένα έργο προϋπολογισμού  6,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο θα ενισχυθεί ουσιαστικά η ασφάλεια, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.
  • Την αναβάθμιση τριών μεγάλων λεωφόρων της Αττικής – της Κατεχάκη, της Αλίμου και της Λιοσίων –με νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα φρεάτια, μέσα από ένα ακόμη σημαντικό έργο προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Αττικής

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

