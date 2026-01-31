«Παγώνουν» οι κλήσεις από τις οκτώ AI κάμερες στην Αττική – Ο λόγος
Γιατί δεν είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη βεβαίωση και αποστολή προστίμων μέσω ψηφιακών ειδοποιήσεων από τις κάμερες AI
Λίγα 24ωρα μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, οι οκτώ «έξυπνες» κάμερες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής φαίνεται ότι σταμάτησαν να βεβαιώνουν κλήσεις.
Οι οκτώ κάμερες AI τέθηκαν σε κανονική λειτουργία τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Ο λόγος έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού, καθώς οι καταγραφές ναι μεν αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα της Τροχαίας, αλλά απαιτείται ανθρώπινη επαλήθευση πριν από την τελική επιβολή της κλήσης. Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος των παραβάσεων καθιστά δύσκολη την άμεση διαχείριση χωρίς επιπλέον προσωπικό και υποδομές, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την πιλοτική φάση κατά την οποία καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις, οι κάμερες AI τέθηκαν σε κανονική λειτουργία τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.
Οι κάμερες αυτές κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν και βεβαιώνουν παραβάσεις όπως η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
«Έξυπνες» κάμερες: Η ανάγκη για ανθρώπινη επαλήθευση
Ωστόσο, η αποστολή των κλήσεων, είτε με SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση για όσους δεν έχουν δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, που πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, δεν είναι τόσο «άμεση».
Επειδή το σύστημα δεν έχει ακόμα διασυνδεθεί πλήρως με το ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον του gov.gr, δεν είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη βεβαίωση και αποστολή προστίμων μέσω ψηφιακών ειδοποιήσεων.
Όμως, το προσωπικό δεν επαρκεί προκειμένου να γίνει η ανθρώπινη επαλήθευση που απαιτείται προτού σταλεί η κλήση, εξ ου και αποφασίστηκε η διακοπή της καταγραφής των παραβάσεων.
Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι η πλήρης λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων αποτελεί βασικό στόχο των επόμενων μηνών. Με την ολοκλήρωσή του, εκατοντάδες ή και χιλιάδες κάμερες σε όλη τη χώρα θα μπορούν να συνδέονται σε ένα κοινό ψηφιακό backend, ώστε η επιβολή των προστίμων να γίνεται ταχύτατα, με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
