Ένα ακόμη «βοηθό» στην εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν οι Αρχές. Ο λόγος για τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής σε 8 σημεία του λεκανοπεδίου και οι οποίες ελέγχουν για παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Κανένας δεν μπορεί να επέμβει στην διαδικασία αποστολής των προστίμων – Η ενημέρωση θα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη

Από τις 19 Δεκεμβρίου έχουν καταγραφεί 36.000 παραβάσεις ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί 3​.700 παραβάσεις.

Στα τέλη του μήνα η… λυπητερή

Συγκεκριμένα, από τις 19 Δεκεμβρίου τρεις κάμερες έχουν καταγραφεί 24.000 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και διάβασης πεζών, μία κάμερα στην κάθοδο της Συγγρού έχει καταγράψει 10.500 παραβάσεις για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ενώ η κάμερα στην άνοδο της Συγγρού έχει καταγράψει 1​.200 παραβάσεις για ταχύτητα.

Στα τέλη του μήνα αναμένεται να ξεκινούν οι κλήσεις και τα πρόστιμα.

Δεν θα σβήνονται οι κλήσεις

Οι ψηφιακές κλήσεις μέσω του Gov.gr θα φέρουν μια ακόμα αλλαγή στις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, καθώς δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση από τη βεβαίωση της παράβασης μέχρι την αποστολή της κλήσης και του αναλογούντος προστίμου.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν οι μοναδικές κάμερες AI περιλαμβάνουν το δήμο Αθηναίων, τον δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα.