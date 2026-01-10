newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας – Δεν θα «σβήνονται» τα πρόστιμα
Ελλάδα 10 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας – Δεν θα «σβήνονται» τα πρόστιμα

Ένα ακόμη «βοηθό» στην εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα έχουν οι Αρχές με τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Η δοκιμαστική λειτουργία κρίθηκε ικανοποιητική, με χιλιάδες παραβάσεις από τους οδηγούς να καταγράφονται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Ο λόγος για τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής σε 8 σημεία του λεκανοπεδίου και οι οποίες ελέγχουν για παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πιάσουν… κανονικά δουλειά οι συγκεκριμένες κάμερες και να στέλνουν και τις ανάλογες κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς.

Όπως αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ εντός του Ιανουαρίου οι 8 κάμερες με AI θα ξεκινήσουν να αποστέλλουν τα πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς, οι οποίοι θα ενημερώνονται μέσω της προσωπικής τους θυρίδας στο Gov.gr.

Μπαίνουν άλλες 1.000 κάμερες

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, μέσα στο έτος αναμένεται να τοποθετηθούν 1.000 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα, το σημείο τοποθέτησής τους θα είναι γνωστό στους πολίτες, καθώς όπως υποστηρίζουν τα συναρμόδια υπουργεία «όλα τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν να κάνουν με την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι για την είσπραξη επιπλέον εσόδων».

Δεν θα σβήνονται οι κλήσεις

Οι ψηφιακές κλήσεις μέσω του Gov.gr θα φέρουν μια ακόμα αλλαγή στις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, καθώς δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση από τη βεβαίωση της παράβασης μέχρι την αποστολή της κλήσης και του αναλογούντος προστίμου.

«Κανένας δεν μπορεί να επέμβει στην διαδικασία αποστολής των προστίμων» ξεκαθάρισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, υπονοώντας ότι κατέφθασε το τέλος του «σβησίματος» των κλήσεων του ΚΟΚ.

«Υπάρχει η διαδικασία εντοπισμού της παράβασης η οποία γίνεται μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχει και η διαδικασία ενημέρωσης του πολίτη για την παράβαση. Το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο αφορά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά τον μηχανισμό ενημέρωσης του πολίτη για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και λοιπές οφειλές του πολίτη» σημείωσε ο γενικός γραμματέας.

«Η ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη, στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο Gov.gr και στο Wallet ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα» συμπλήρωσε.

Που υπάρχουν κάμερες με ΑΙ

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν οι μοναδικές κάμερες AI περιλαμβάνουν το δήμο Αθηναίων, τον δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα.

Πιο συγκεκριμένα οι «έξυπνες» κάμερες έχουν εγκατασταθεί:

Δήμος Αθηναίων: Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας: Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης: Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου: Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Το «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ» δεν κατάφερε να δέσει στη Μήλο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Μεταφέρει 1.002 επιβάτες 10.01.26

Δεν έδεσε στη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω θαλασσοταραχής

Συνεχίζει το δρομολόγιό του για το Ηράκλειο το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», καθώς δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Μήλου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης
Ελλάδα 09.01.26

Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης

Η 23χρονη δεν άντεξε το τελευταίο επεισόδιο σεξουαλική κακοποίησης από τον 27χρονο, τις απειλές και τους εκβιασμούς και έκανε καταγγελία στην Αστυνομία

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική
25η δικάσιμος 09.01.26

«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ψευδορκία ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, με βάση τα όσα είπε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές. Πλήθος «δεν θυμάμαι» και «δεν γνωρίζω», επιχειρώντας να απεμπλέξει με κάθε τρόπο τον Γιάννη Λαβράνο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως
Ελλάδα 09.01.26

Καρυστιανού: Θα παραιτηθώ από την προεδρία του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων αν μου ζητηθεί επισήμως

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω» υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, αφήνοντας αιχμές για στοχοποίησή της.

Σύνταξη
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»
«Έξαλλοι» 10.01.26

Γιατί οι Παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς

Δύσκολα ένας βουλευτής των Εργατικών θα πιει ένα ποτήρι μπύρα σε μια παραδοσιακή βρετανική παμπ, τη στιγμή που χιλιάδες ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόμμα του Κιρ Στάρμερ τους φέρνει κοντά στο λουκέτο.

Σύνταξη
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
Εύθραυστο προπύργιο 10.01.26

Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο

Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου
Δίκαιο του ισχυρού 10.01.26

Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την έλευση του νέου έτους οριοθετώντας την επικράτειά του και ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα διαίρεση του κόσμου μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών
Αναλυτικά τι ισχύει 10.01.26

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη

Το «κλειδί» για θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη και για μείωση του ορίου ηλικίας έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας

Ηλίας Γεωργάκης
Ιράν: Απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης των διαδηλώσεων
«Παραληρηματική προσπάθεια» 10.01.26

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης στο Ιράν

«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις κατηγορίες της Τεχεράνης για άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύνταξη
Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»
15 - 17 Ιουνίου 10.01.26

Η Γαλλία άλλαξε «με ευγένεια» λόγω... Τραμπ τις ημερομηνίες της G7

Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Σύνταξη
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν
Συνάντηση 10.01.26

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Το «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ» δεν κατάφερε να δέσει στη Μήλο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Μεταφέρει 1.002 επιβάτες 10.01.26

Δεν έδεσε στη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω θαλασσοταραχής

Συνεχίζει το δρομολόγιό του για το Ηράκλειο το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», καθώς δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Μήλου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Τραμπ προς Ιράν: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς»
Διαδηλώσεις 10.01.26

Ο Τραμπ απειλεί να «πυροβολήσει» και το Ιράν

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την αντίδραση του καθεστώτος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο