Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας – Δεν θα «σβήνονται» τα πρόστιμα

Η δοκιμαστική λειτουργία κρίθηκε ικανοποιητική, με χιλιάδες παραβάσεις από τους οδηγούς να καταγράφονται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Ο λόγος για τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής σε 8 σημεία του λεκανοπεδίου και οι οποίες ελέγχουν για παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πιάσουν… κανονικά δουλειά οι συγκεκριμένες κάμερες και να στέλνουν και τις ανάλογες κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς.

Όπως αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ εντός του Ιανουαρίου οι 8 κάμερες με AI θα ξεκινήσουν να αποστέλλουν τα πρόστιμα στους παραβάτες οδηγούς, οι οποίοι θα ενημερώνονται μέσω της προσωπικής τους θυρίδας στο Gov.gr.

Μπαίνουν άλλες 1.000 κάμερες

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, μέσα στο έτος αναμένεται να τοποθετηθούν 1.000 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα, το σημείο τοποθέτησής τους θα είναι γνωστό στους πολίτες, καθώς όπως υποστηρίζουν τα συναρμόδια υπουργεία «όλα τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν να κάνουν με την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι για την είσπραξη επιπλέον εσόδων».

Δεν θα σβήνονται οι κλήσεις

Οι ψηφιακές κλήσεις μέσω του Gov.gr θα φέρουν μια ακόμα αλλαγή στις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, καθώς δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση από τη βεβαίωση της παράβασης μέχρι την αποστολή της κλήσης και του αναλογούντος προστίμου.

«Κανένας δεν μπορεί να επέμβει στην διαδικασία αποστολής των προστίμων» ξεκαθάρισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, υπονοώντας ότι κατέφθασε το τέλος του «σβησίματος» των κλήσεων του ΚΟΚ.

«Υπάρχει η διαδικασία εντοπισμού της παράβασης η οποία γίνεται μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχει και η διαδικασία ενημέρωσης του πολίτη για την παράβαση. Το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο αφορά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά τον μηχανισμό ενημέρωσης του πολίτη για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και λοιπές οφειλές του πολίτη» σημείωσε ο γενικός γραμματέας.

«Η ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη, στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο Gov.gr και στο Wallet ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα» συμπλήρωσε.

Που υπάρχουν κάμερες με ΑΙ

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν οι μοναδικές κάμερες AI περιλαμβάνουν το δήμο Αθηναίων, τον δήμο Αγίας Παρασκευής, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα.

Πιο συγκεκριμένα οι «έξυπνες» κάμερες έχουν εγκατασταθεί:

Δήμος Αθηναίων: Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας: Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης: Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου: Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως