Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 ξεκινούν να λειτουργούν κανονικά οι «έξυπνες» κάμερες, σύμφωνα με πληροφορίες αποστέλλοντας τις κλήσεις στους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν βεβαιώσει κάποια παράβαση, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στο θέμα έχει αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι και ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μία φορά ότι ο στόχος δεν είναι η αύξηση των κρατικών εσόδων αλλά η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι πρώτες 8 κάμερες

Για αυτό άλλωστε τον λόγο οι κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε εμφανή σημεία και επιπλέον, έχει δημοσιοποιηθεί η ακριβής τοποθεσία που βρίσκονται.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι την περασμένη Παρασκευή: «Τα καλά νέα είναι ότι από την ερχόμενη εβδομάδα (σ.σ. Μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου) θα ξεκινήσουμε να στέλνουμε κλήσεις που έχουν καταγράψει οι έξυπνες κάμερες. Μέχρι τώρα βαθμονομούσαμε τις κάμερες και κάναμε όλη τη δουλειά που ήταν απαραίτητη να γίνει με την Αρχή Προστασίας ώστε να μπορούν να λειτουργούν νόμιμα οι κάμερες. Μακάρι να μην εισρπάξουμε ούτε ένα ευρώ από κλήσεις! Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής τοποθεσία εγκατάστασης των καμερών και εμφανίζονται σε όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Ο στόχος είναι οι Έλληνες οδηγοί να τηρούν τον ΚΟΚ και να μην περνούν με κόκκινο και βέβαια να μην σκοτώνονται αλλά ούτε και να σκοτώνουν ανθρώπους. Αρχικά λοιπόν κλήσεις θα στέλνουν αυτές οι 8 έξυπνες κάμερες αλλά και οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που σε σύνολο 388 καμερών έχουν ήδη εγκατασταθεί μερικές δεκάδες αλλά μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν εγκατασταθεί όλες. Οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής καταγράφουν μόνο το κόκκινο φανάρι ενώ οι 8 έξυπνες κάμερες καταγράφουν την ζώνη ασφαλείας, το κράνος, την ταχύτητα αλλά και την παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου, κ.ά..

Αρχικά για την αποστολή των κλήσεων θα χρησιμοποιηθεί η πιλοτική πλατφόρμα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής μέσω της οποία οι παραβάτες οδηγοί θα λαμβάνουν ένα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του οποίου θα ενημερώνονται ότι έχουν πραγματοποιήσει κάποια παράβαση.

Το Πάσχα περίπου που θα είναι έτοιμο το ενιαίο σύστημα καταγραφής παραβάσεων οι παραβάτες οδηγοί θα μπορούν μέσω αυτού να βλέπουν το video της καταγραφής της παράβασης. Μέχρι τότε λοιπόν οι παραβάτες οδηγοί θα ενημερώνονται με SMS ή με τον κλασικό έγχαρτο τρόπο της επιστολής που θα λαμβάνουν στο σπίτι τους αν δεν έχουν δηλώσει κάποιο κινητό τηλέφωνο.